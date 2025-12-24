ارتفاع مفاجئ، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 72 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين: 60 و105 جنيهات للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك إلى 106 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار: من 80 إلى 130 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 58 إلى 59 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 65 و66 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.

فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.