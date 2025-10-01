في أقل من نصف ساعة، طريقة عمل فاهيتا الفراخ

طريقة عمل فاهيتا الفراخ، تُعد فاهيتا الفراخ من أشهر الأطباق المكسيكية التي لاقت انتشارًا واسعًا في العالم العربي، حيث تتميز بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها، إلى جانب كونها وجبة متكاملة غنية بالبروتين والخضراوات.





ما يميز الفاهيتا أنها تجمع بين التوابل القوية والنكهات المتنوعة التي تمنح الدجاج طعمًا مميزًا لا يُقاوم، كما أنها تناسب العزومات أو حتى وجبات الغداء السريعة.



فاهيتا الفراخ من الأطباق السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة إذا كانت المكونات جاهزة. تمتاز بأنها وجبة مشبعة وصحية وتناسب جميع أفراد الأسرة، كما يمكن التنويع في طرق تقديمها لتصبح مرة مع الأرز ومرة أخرى مع الخبز، مما يضيف للتجربة تنوعًا ومتعة في المذاق. هي بالفعل خيار مثالي للمرأة العاملة أو للأمهات اللواتي يبحثن عن وجبة متوازنة وسريعة التحضير دون عناء كبير.



وفي ما يلي نعرض طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالتفصيل، مع ذكر المكونات والخطوات وبعض النصائح لضمان الحصول على أفضل نتيجة.





أولًا: المكونات الأساسية لفاهيتا الفراخ

صدور دجاج: نصف كيلو مقطعة إلى شرائح رفيعة.

فلفل ألوان: أحمر وأصفر وأخضر، مقطعة إلى شرائح طويلة.

بصل: متوسط الحجم، مقطع شرائح.

ثوم: مفروم ناعم (حوالي 3 فصوص).

زيت نباتي أو زيت زيتون: ملعقتان كبيرتان.

ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.

عصير ليمون: ملعقة كبيرة.

بهارات فاهيتا (يمكن تحضيرها في المنزل):

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

رشة شطة أو فلفل حار حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر وبصل بودر.

رشة قرفة صغيرة لتعزيز النكهة.

فاهيتا الفراخ

ثانيًا: خطوات تحضير فاهيتا الفراخ

تتبيل الدجاج

يتم وضع شرائح الدجاج في وعاء عميق، ثم يُضاف إليها عصير الليمون، الزيت، الثوم المفروم، والبهارات السابقة. يُقلب الخليط جيدًا حتى تتغلف الشرائح بالتتبيلة بشكل كامل. يُفضل ترك الدجاج منقوعًا في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل داخل الثلاجة حتى يتشرب النكهات.

تحضير الخضار

يُقطع الفلفل الألوان والبصل إلى شرائح متساوية الحجم حتى تنضج جميعها بالتساوي عند الطهي. هذه الخضروات لا تمنح الطبق فقط ألوانًا جذابة بل تضيف أيضًا قيمة غذائية عالية.

طهي الدجاج

في مقلاة واسعة على نار عالية، يُضاف القليل من الزيت ثم توضع شرائح الدجاج المتبلة. يُقلب الدجاج حتى يتغير لونه ويبدأ في النضج. يُراعى عدم طهيه لفترة طويلة حتى لا يفقد طراوته.

إضافة الخضار

بعد أن ينضج الدجاج بنسبة 70% تقريبًا، يُضاف البصل والفلفل الألوان ويُقلب الخليط جيدًا. يُترك المزيج على النار مع التقليب المستمر حتى تذبل الخضار قليلًا مع بقاء قرمشتها، وهو ما يميز الفاهيتا عن غيرها من الوصفات.

اللمسة النهائية

يمكن إضافة رشة إضافية من البهارات أو قليل من عصير الليمون قبل رفع الفاهيتا من على النار لإبراز النكهة.

ثالثًا: طريقة التقديم

تُقدَّم فاهيتا الفراخ عادةً مع خبز التورتيلا (خبز رقيق خاص بالمطبخ المكسيكي).

يمكن تقديمها مع أرز أبيض أو أرز مكسيكي بالتوابل.

بجانبها تُضاف الصلصات مثل الجواكامولي (أفوكادو مهروس مع بصل وطماطم)، أو صلصة الطماطم الحارة، أو حتى الزبادي بالثوم.

البعض يفضل إضافة الجبن المبشور أو القليل من الكريمة الحامضة عند التقديم لزيادة الطعم الغني.

رابعًا: فوائد فاهيتا الفراخ

لا تقتصر فاهيتا الفراخ على كونها وجبة لذيذة فقط، بل تحمل العديد من الفوائد الصحية:

الدجاج مصدر ممتاز للبروتين قليل الدهون، مما يساعد على بناء العضلات.

الفلفل الألوان غني بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة التي تقوي المناعة.

استخدام الزيت الصحي مثل زيت الزيتون يضيف دهونًا مفيدة للجسم.

التوابل الطبيعية تعزز عملية الهضم وتزيد من معدل الحرق.

خامسًا: نصائح لنجاح الوصفة

استخدام صدور دجاج طازجة يُعطي أفضل نتيجة.

عدم الإفراط في طهي الخضار حتى لا تفقد قوامها المقرمش.

يمكن إضافة الفلفل الحار لزيادة الطعم الحار لعشاق الأكلات المكسيكية الأصلية.

يُفضل تقديم الفاهيتا ساخنة فور الانتهاء من الطهي.

