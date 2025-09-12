بخمس تتبيلات مختلفة، طريقة عمل الفراخ المشوية

طريقة عمل الفراخ المشوية، من الأكلات المحببة على السفرة المصرية والعربية عمومًا، فهي لا تقتصر على كونها صحية وخفيفة، بل يمكن تقديمها بطرق متعددة تجعل مذاقها مختلفًا في كل مرة حسب التتبيلة المستخدمة.





سر نجاح الفراخ المشوية يكمن في التتبيلة الجيدة التي تتغلغل في اللحم لتعطيه طعمًا شهيًا ورائحة مميزة.



في السطور التالية سنعرض أكثر من طريقة لتتبيل الفراخ المشوية، بحيث يمكنك التنويع بين كل مرة وأخرى وعدم الشعور بالملل من الطعم التقليدي.





أولًا: الفراخ المشوية بالتتبيلة الكلاسيكية (الزيت والليمون)

هذه التتبيلة تعتبر الأساس في إعداد الفراخ المشوية، فهي خفيفة وصحية وتناسب جميع الأذواق.



المكونات:



دجاجة مقطعة أربع قطع أو ثماني حسب الرغبة.

عصير ليمونتين كبار.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

الطريقة:

تُخلط جميع المكونات جيدًا وتُغمس فيها قطع الدجاج، ثم تُترك في الثلاجة من ساعتين إلى ليلة كاملة. بعد ذلك تُشوى على الفحم أو في الفرن، وستحصلين على طعم غني بالنكهة مع لمسة بسيطة من الحموضة.

ثانيًا: الفراخ المشوية بالزبادي والبهارات

فراخ بالزبادي

هذه التتبيلة تمنح الفراخ طراوة خاصة لأن الزبادي يساعد على تليين الألياف.



المكونات:

كوب زبادي.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

الطريقة:

تُمزج المكونات حتى تتجانس، ثم تُضاف إلى قطع الدجاج وتُترك من 3 إلى 6 ساعات. بعد الشواء ستحصلين على لون ذهبي مميز مع نكهة عطرية لذيذة.

ثالثًا: الفراخ المشوية على الطريقة الهندية (تندوري)

الفراخ التندوري

إذا كنتِ من عشاق النكهات الحارة والغنية، فجربي هذه التتبيلة.



المكونات:

نصف كوب زبادي.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون أو مبشور طازج.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة بودرة.

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة.

3 ملاعق زيت نباتي.

ملح وفلفل.

الطريقة:

تُخلط المكونات حتى تعطي لونًا مائلًا للأحمر، ثم يُتبل الدجاج بها جيدًا. يُترك لليلة كاملة ويُشوى على الفحم أو في الفرن. هذه الوصفة تشتهر في المطبخ الهندي بطعمها القوي ورائحتها النفاذة.

رابعًا: الفراخ المشوية بالعسل والخردل

فراخ بالعسل والمسطردة

هذه التتبيلة تعطي مزيجًا من الطعم الحلو والمالح مع لمسة حامضة.



المكونات:

3 ملاعق كبيرة عسل.

ملعقتان كبيرتان خردل أصفر.

3 ملاعق زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل.

الطريقة:

يُخلط العسل مع الخردل والزيت والثوم ثم يُتبل الدجاج. تُترك ساعة على الأقل قبل الشواء. عند النضج ستلاحظين طعمًا مميزًا وقشرة ذهبية مقرمشة قليلًا.

خامسًا: الفراخ المشوية بالأعشاب الطازجة

فراخ بتتبيلة الأعشاب

إذا كنتِ تفضلين النكهات العطرية الخفيفة فجربي هذه الطريقة.



المكونات:

نصف كوب بقدونس مفروم.

ربع كوب كزبرة خضراء.

2 ملعقة روزماري مفروم.

3 ملاعق زيت زيتون.

عصير ليمونة.

ملح وفلفل.

الطريقة:

تُمزج الأعشاب مع الزيت والليمون والبهارات ثم يُتبل الدجاج ويُترك ساعتين على الأقل. بعد الشواء ستحصلين على طعم أعشاب منعش ورائحة رائعة.

نصائح عامة لنجاح الفراخ المشوية

يُفضل نقع الدجاج في التتبيلة لأطول فترة ممكنة حتى يتشرب الطعم.

عند الشوي على الفحم، يُفضل دهن الدجاج بفرشاة زيت من وقت لآخر حتى يظل طريًا.

يمكن إدخال صينية بها ماء أسفل شبكة الشواء في الفرن للحفاظ على رطوبة الفراخ.

لا تنسي تقليب الدجاج على الجانبين للحصول على لون متساوٍ.

بهذه الطرق المتنوعة يمكنك إعداد الفراخ المشوية في كل مرة بطعم مختلف ومذاق غني، لتكون سفرتك دائمًا مليئة بالتجديد والشهية.

