تأثير مرض أديسون المناعي على البشرة وطرق علاجه

مرض أديسون هو مرض نادر يصيب الغدة الكظرية ويسبب أعراضًا مختلفة، بما في ذلك تأثيرات جلدية، مثل فرط التصبغ والبهاق.

مرض أديسون يعد من الأمراض النادرة، وغالبًا ما يكون بسبب أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدد الكظرية، واعتمادًا على السبب الأساسي، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مختلفة، بما في ذلك تغيرات الجلد مثل فرط التصبغ والبهاق.

بدون علاج، يمكن أن يؤدي مرض أديسون إلى حالة تهدد الحياة تسمى أزمة أديسون، وقد تشمل الأعراض الألم الشديد والقيء والإسهال وفقدان الوعي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيف يبدو الجلد في مرض أديسون؟

يمكن أن يتغير لون البشرة بشكل واضح مع مرض أديسون.

مرض أديسون وفرط تصبغ الجلد

فرط التصبغ هو أحد الأعراض المبكرة والمميزة لمرض أديسون، ويحدث عندما تصبح مناطق معينة من الجلد أغمق من المناطق المحيطة بها في أجزاء مختلفة من الجسم.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه التغيرات الجلدية أقل وضوحًا، خاصة عند الأشخاص ذوي درجات لون البشرة الداكنة، وقد يؤدي هذا أحيانًا إلى تأخير التشخيص.

المناطق الأكثر تأثرًا هي أجزاء الجسم المعرضة للشمس، مثل المرفقين والركبتين والمفاصل، وكذلك التجاعيد والندوب، وقد يلاحظ أيضًا تغير لون الجلد على الشفاه واللثة.

البهاق

على الرغم من أنه أقل شيوعًا من فرط تصبغ الجلد، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بمرض أديسون قد يصابون بالبهاق، وهذه حالة تتميز ببقع جلدية متغيرة اللون تبدو أفتح من لون بشرتك الطبيعي.

قد تبدو هذه البقع بيضاء تقريبًا للأشخاص ذوي درجات لون البشرة الفاتحة، بينما قد يلاحظ الأشخاص ذوو درجات لون البشرة الداكنة بقعًا أفتح وضوحًا.

يمكن أن يظهر البهاق على أجزاء مختلفة من الجسم، ولكنه يتطور بشكل شائع على فروة الرأس والوجه والرقبة وغيرها من المناطق المعرضة للشمس بشكل متكرر.

النمش الأسود

قد يظهر النمش الأسود على مناطق الجلد المعرضة للشمس، مثل الوجه والجبهة والكتفين، ويرجع ذلك إلى الإفراط في إنتاج الهرمونات المحفزة للخلايا الصبغية.

هذه النمش أغمق وأكثر وضوحًا من النمش العادي، وهي أكثر وضوحًا لدى الأشخاص ذوي درجات لون البشرة الفاتحة.

ويكون النمش أقل وضوحًا لدى الأشخاص ذوي درجات لون البشرة الداكنة، ولكنها لا تزال ملحوظة على شكل بقع داكنة على الجلد.

ما الذي يسبب التأثيرات الجلدية لمرض أديسون؟

ترتبط التأثيرات الجلدية لمرض أديسون بالمحور تحت المهاد - الغدة النخامية - الكظرية (HPA)، وهو نظام معقد يتألف من الغدد الكظرية، وتحت المهاد، والغدة النخامية التي تنظم إنتاج الهرمونات في الجسم.

يفرز تحت المهاد، وهو جزء من الدماغ، مركبًا يسمى بروبيوميلانوكورتين، ثم يتم تحويله إلى هرمون قشر الكظر (ACTH) وهرمون تحفيز الخلايا الصبغية (MSH) في الغدة النخامية.

ومع ذلك، عندما لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات، يعوض محور HPA ذلك عن طريق زيادة إنتاج البروبيوميلانوكورتين، مما يزيد من مستويات ACHT، وتحفز المستويات المرتفعة من ACTH إطلاق MSH، مما يسبب الإفراط في إنتاج الميلانين في الجلد، ويؤدي ذلك إلى فرط تصبغ الجلد وتغيرات أخرى في لون الجلد.

ما هي الأعراض الأخرى لمرض أديسون؟

غالبًا ما تنجم أعراض لمرض أديسون بسبب نقص في الكورتيزول والألدوستيرون، ويمكن أن تتطور ببطء بمرور الوقت أو بسرعة إذا حدث فشل كظري حاد.

الأعراض الأكثر شيوعًا وظهورًا لمرض أديسون هي التعب، ولكن هناك أعراض أخرى مرتبطة بهذه الحالة، بما في ذلك:

فقدان الوزن غير المقصود

انخفاض الشهية

التهيج

انخفاض ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوخة أو نوبات الإغماء

الرغبة الشديدة غير العادية في تناول الأطعمة المالحة

انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم)

الغثيان والإسهال وآلام البطن أو القيء

تغيرات المزاج

آلام مزمنة وآلام في العضلات

علاج آثار مرض أديسون على الجلد

يتضمن علاج آثار مرض أديسون على الجلد إدارة أوجه القصور الهرمونية الأساسية، ويتضمن العلاج بالهرمونات البديلة، وهو العلاج الأساسي لمرض أديسون، استبدال الهرمونات الناقصة، وخاصة الكورتيزول.

غالبًا ما تتحسن آثار مرض أديسون على الجلد مع علاجات استبدال الهرمونات المناسبة، وعادةً الكورتيكوستيرويدات مثل الهيدروكورتيزون (كورتيف)، ومن خلال تثبيت مستويات الكورتيزول، تساعد هذه الأدوية في إدارة الإفراط في إنتاج ACTH وMSH، مما يقلل من فرط التصبغ.

يمكن لمتخصص الرعاية الصحية أيضًا وصف فلودروكورتيزون للمساعدة في استبدال الألدوستيرون، والذي قد يساعد في استعادة توازن السوائل والأملاح، وفي فترات الإجهاد أو المرض أو الجراحة، قد يضبط أخصائي الرعاية الصحية الدواء لمحاكاة الزيادة الطبيعية في إنتاج الكورتيزول في الجسم، ويمكن أن يساعد هذا في استقرار الأعراض.

على الرغم من أهمية علاج أعراض الجلد، فمن المهم أيضًا إدارة مرض أديسون نفسه.