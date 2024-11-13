منها السمنة والتقدم في العمر، عوامل تزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

قال الدكتور عماد حمادة أستاذ الأورام بالمعهد القومي للأورام إن غدة البروستاتا هي إحدى الغدد الموجودة في الجسم مثل الغدة النخامية والغدة الكظرية.

أين تقع غدة البروستاتا؟

وأوضح أن غدة البروستاتا توجد في الرجال في الحوض ما بين المثانة والمستقيم تفرز سائلًا شفافًا يحتوي على السائل المنوي الذي يمكن الإنسان من الإنجاب.



وكشف أستاذ علاج الأورام أن هرمون التستوستيرون هو الهرمون المؤثر في غدة البروستاتا، مشيرًا إلى أن يفرز بنسبة ٩٥% من الخصية و٥% من الغدة الكظرية.



علاج سرطان البروستاتا

وتابع حديثه بأنه عند علاج سرطان البروستاتا المتقدم يتم إزالة الخصيتين وترك الغلاف الخارجي لهم أو الحصول على حقن تخفض من مستوى التستوستيرون للسيطرة علي الورم.

لا يوجد أسباب محددة لسرطان البروستاتا

قال أستاذ علاج الأورام إن سرطان البروستاتا من الأورام التي يتم البحث عنها وإجراء مسح لها كما في المبادرات الصحية الرئاسية لعدم وجود أعراض واضحة لها، لافتا إلى أنه لا يوجد أسباب محددة للإصابة بسرطان البروستاتا ولكن يوجد عوامل تزيد من نسبة الإصابة بمرض سرطان البروستاتا منها السمنة والتقدم في العمر والتاريخ العائلي للإصابة حيث أصبحت توجد أنواع للجينات مسؤولة عن الإصابة بالسرطان.

كانت حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

أعراض سرطان البروستاتا

وأكدت وزارة الصحة ان أعراض سرطان البروستاتا تشمل:

كثرة التبول

وجود دم في البول

خلل في تدفق البول

فقدان شديد في الوزن

ضعف جنسي

تشخيص الإصابة بمرض سرطان البروستاتا

ونصحت بضرورة إجراء الفحص الدوري باستمرار لتجنب عوامل الخطورة ويتم عمل تحليل دلالات أورام للكشف عن سرطان البروستاتا.

أشارت ضرورة علاج التهابات مجري البول لتقليل نسب الإصابة بسرطان البروستاتا.

ما هي البروستاتا

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام وتحدث عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم.

وتبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الذكور مكانها أسفل المثانة وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل للسائل المنوي.