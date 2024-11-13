الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

منها السمنة والتقدم في العمر، عوامل تزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا،
سرطان البروستاتا، فيتو

قال الدكتور عماد حمادة أستاذ الأورام بالمعهد القومي للأورام إن غدة البروستاتا هي إحدى الغدد الموجودة في الجسم مثل الغدة النخامية والغدة الكظرية.

 

أين تقع غدة البروستاتا؟

وأوضح أن غدة البروستاتا توجد في الرجال في الحوض ما بين المثانة والمستقيم  تفرز سائلًا شفافًا يحتوي على السائل المنوي الذي يمكن الإنسان من الإنجاب. 
 

وكشف أستاذ علاج الأورام أن هرمون التستوستيرون هو الهرمون المؤثر في غدة البروستاتا، مشيرًا إلى أن يفرز بنسبة  ٩٥% من الخصية و٥% من الغدة الكظرية. 
 

 

علاج سرطان البروستاتا 

وتابع حديثه بأنه عند علاج سرطان البروستاتا المتقدم يتم إزالة الخصيتين وترك الغلاف الخارجي لهم أو الحصول على حقن تخفض من مستوى التستوستيرون للسيطرة علي الورم.

 

لا يوجد أسباب محددة لسرطان البروستاتا 

قال أستاذ علاج الأورام إن سرطان البروستاتا من الأورام التي يتم البحث عنها وإجراء مسح لها كما في المبادرات الصحية الرئاسية لعدم وجود أعراض واضحة لها، لافتا إلى أنه لا يوجد أسباب محددة للإصابة بسرطان البروستاتا ولكن يوجد عوامل تزيد من نسبة الإصابة بمرض سرطان البروستاتا منها السمنة والتقدم في العمر والتاريخ العائلي للإصابة حيث أصبحت توجد أنواع للجينات مسؤولة عن الإصابة بالسرطان. 

 

كانت حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأكدت وزارة الصحة ان أعراض سرطان البروستاتا تشمل:
كثرة التبول 
وجود دم في البول
خلل في تدفق البول
فقدان شديد في الوزن 
ضعف جنسي

 

تشخيص الإصابة بمرض سرطان البروستاتا

ونصحت بضرورة إجراء الفحص الدوري باستمرار لتجنب عوامل الخطورة ويتم عمل تحليل دلالات أورام للكشف عن سرطان البروستاتا.

 

أشارت  ضرورة علاج التهابات مجري البول لتقليل نسب الإصابة بسرطان البروستاتا.

 

ما هي البروستاتا

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام وتحدث  عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم. 

منها العطش الشديد، أعراض مرض السكر عند الأطفال

ارتجاع المريء، أسبابه وأعراضه ومتي يتحول إلى مرض مزمن؟

وتبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الذكور مكانها أسفل المثانة  وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل للسائل المنوي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التستوستيرون ازالة الخصيتين الغدة الكظرية الغدة النخامية المبادرات الصحية الرئاسية المعهد القومي للأورام بسرطان البروستاتا هرمون التستوستيرون سرطان البروستاتا علاج سرطان البروستاتا غدة البروستاتا مرض سرطان البروستات علاج الاورام

مواد متعلقة

تأثير مرض أديسون المناعي على البشرة وطرق علاجه

الصحة تحذر من البصق على الأرض: يسبب انتقال مرض خطير

ارتجاع المريء، أسبابه وأعراضه ومتي يتحول إلى مرض مزمن؟

مضاعفات وأعراض مرض الصدفية

الأكثر قراءة

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس بالأسواق

أغراهم بالأرباح ولهف 2 مليون، كيف أوقع موظف وزوجته ونجله المواطنين في فخ تجارة الذهب بشبرا

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تطور جديد في سعر النفط وسط توقعات بشح المعروض

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

هل يقطع شيخ الأزهر زيارته الخارجية لتشييع جنازة شقيقته؟

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

منوعات

المزيد

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads