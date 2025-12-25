الخميس 25 ديسمبر 2025
اقتصاد

اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

ويقود حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الاجتماع بأعضاء لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة وسط حالة من التباين الشديدة في الآراء بين خبراء الاقتصاد قبل ذلك الاجتماع.

 

يترقّب الشارع المصري باهتمام كبير اجتماع البنك المركزي الأخير لعام 2025، الذي يحسم فيه مصير أسعار الفائدة، لما لهذا القرار من تأثير مباشر على حياة المواطنين وحركة الأسواق والاقتصاد بشكل عام.

وفي هذا الإطار يقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي لـ "فيتو":  إن تباطؤ التضخم العام في ظل استقرار الجنيه يمنح البنك المركزي المصري الضوء الأخضر لإنهاء 2025 بدورة تيسير نقدي جريئة تدعم النمو.


مستويات الفائدة الحالية وموعد اجتماع اللجنة

 

وأضاف الدكتور هاني، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في نوفمبر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 21 % للإيداع و22 % للإقراض ويترقب السوق الآن اجتماعها الأخير لهذا العام والمقرر في 25 ديسمبر 2025، وتأتي هذه الخطوة في ظل بيانات تضخم أظهرت تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5%، مع تراجع شهري لافت في المعدل العام إلى 0.3%.

ويرى أن هذه البيانات تعكس نجاحًا ملموسًا في كبح جماح التضخم، إلا أن الأخطر في البيانات هو الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5%، ما يشير إلى ضغوط هيكلية كامنة، وفي تقديري، لا تزال الفجوة الرقمية بين الواقع الحالي ومستهدف البنك المركزي (7% ±2) بنهاية 2026 تبلغ نحو 5.3%، وهي فجوة أرى أنها تتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يجعل الوصول للمستهدف أمرًا واقعيًا للغاية بحلول الموعد المحدد.

