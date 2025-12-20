إنبي يفوز على طلائع الجيش 2-1 في كأس عاصمة مصر

السبت 20 ديسمبر 2025
فاز إنبي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف على ستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

ورغم تقدم الطلائع بالهدف الأول عن طريق غيث المدادحة إلا أنبي سجل هدفين عن طريق عبدالله أقطاي في الشوط الثاني.

ترتيب مجموعة الأهلي في كاس عاصمة مصر 

فاركو 6 نقاط

إنبي 6 نقاط

طلائع الجيش 3 نقاط

الأهلي 3 نقاط 

سيراميكا 0

حكام مباراة إنبي وطلائع الجيش 

مجموعات كأس عاصمة مصر
المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره حرس الحدود، أيضا مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

 

