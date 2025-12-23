الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رياضة

في الوقت الإضافي، سيراميكا يفوز على أبو قير للأسمدة ويتأهل في كأس مصر

سيراميكا
سيراميكا
كأس مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على  أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين في دور الـ٣٢ لـبطولة كأس مصر ليصعد لدور الـ16.

مباراة سيراميكا وأبو قير للأسمدة

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف لجأ الفريقين للوقت الإضافي وسجل خلاله سيراميكا هدفين عن طريق أيمن موكا وصديق أيجولا.

تشكيل سيراميكا أمام أبو قير للأسمدة

وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم نيدفيد -  صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

جلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - إسلام عيسى - إبراهيم محمد  - عمرو السولية - أيمن موكا - عمر الجزار - حسين السيد - عمرو قلاوة - محمد المغربي.

مباراة سيراميكا ضد أبو قير للأسمدة

 

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا مع الفائز مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في دور ال16.

 

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في دور الـ 32 بكأس مصر 

 

 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

