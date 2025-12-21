الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادي المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارا فنيا لقطاع الناشئين

المقاولون العرب يعلن
المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا، فيتو
18 حجم الخط

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين الكابتن علي خليل، نجم الكرة المصرية في منصب المستشار الفني لقطاع الناشئين. 

تفاصيل اجتماع  نائب رئيس المقاولون مع خليل 

وعقد المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، جلسة مع الكابتن علي خليل بحضور الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل والخطط المستقبلية لتطوير قطاع الناشئين بالنادي والاستفادة من خبرات الكابتن علي خليل الكبيرة. 
 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي سعادته بانضمام الكابتن علي خليل لمنظومة كرة القدم بنادي المقاولون العرب لبدء العمل على خطة كبيرة للارتقاء بمستوى فرق قطاع الناشئين واختيار المواهب وتطويرها. 


وأوضح فتحي أن خبرات الكابتن علي خليل في هذا الملف ستساعد النادي في خطواته المقبلة مشيدا برؤيته وخططه للتطوير. 


ويأتي تعيين الكابتن خليل، المعروف بخبرته الواسعة وعمله كعضو في اللجنة الفنية بالاتحاد القطري، في إطار جهود النادي لتعزيز وتطوير المواهب الشابة. 

من المتوقع أن يلعب الكابتن علي دورًا بارزًا في توجيه اللاعبين الناشئين وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في بناء جيل جديد من اللاعبين المتميزين. 

وأعرب الكابتن علي خليل عن  سعادته بالانضمام إلى نادي المقاولون العرب، مشيرًا إلى أهمية العمل على تنمية قدرات الناشئين وصقل مواهبهم لتحقيق النجومية في المستقبل، مؤكدًا على أهمية تطوير كرة القدم، ودعم الناشئين لتحقيق طموحاتهم.

نادي المقاولون العرب على خليل محمد عادل فتحي يسري عبد الغني المقاولون

