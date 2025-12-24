أخبار الرياضة اليوم: عرض ضخم من الأهلي لضم موهبة غانا.. قائمة الزمالك لمواجهة سموحة.. نتائج مثيرة في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” على المستويين المحلي والعالمي، لعل أبرزها:

كشفت تقارير صحفية صربية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الغاني دوجلاس أوسو، جناح فريق رادنيك الصربي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة «Sportal» الصربية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته نحو 2.5 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي رادنيك رفضت العرض المقدم من النادي الأهلي، في ظل قناعتها بأن القيمة السوقية للاعب مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تلقي النادي عدة اتصالات واهتمامات من أندية أوروبية في الآونة الأخيرة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثالثة لمباريات كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر– آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

فاز منتخب الجزائر على نظيره السوداني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تقدم منتخب الجزائر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية أحرزه رياض محرز، بعد اختراق داخل منطقة الجزاء لتصل إلى هشام بوادي الذي لعب الكرة بالكعب إلى محرز ليطلق تسديدة تسكن الشباك.

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، حصته التدريبية قبل الأخيرة على ملعب تغازوت، حيث خصص الجهاز الفني تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا بأمم إفريقيا 2025، المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

في المقابل، خاض باقي عناصر المنتخب تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة حسام حسن، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية ركز خلالها الجهاز الفني على سرعة التحول من الدفاع للهجوم والضغط المبكر على المنافس.

تواجد الأسطورة زين الدين زيدان نجم الكرة الفرنسية وريال مدريد السابق في ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، لمتابعة مباراة الجزائر والسودان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك نجل زين لوكا زيدان في المباراة بشكل أساسي.

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” يفيد بتحديد مواعيد مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير المقبل.

نفى مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ما تردد من أنباء في الساعات الماضية بأن هناك اتجاها داخل الجهاز الفني للفراعنة بإحالة محمد الشناوي لدكة البدلاء في المباراة القادمة في بطولة أمم أفريقيا أمام منتخب جنوب أفريقيا، والدفع بمصطفى شوبير أساسيا.

وأوضح المصدر، أن حسام حسن عقد جلسة مع محمد الشناوي عقب مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي في حضور سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وأبلغ الحارس الدولي ثقته في خبراته الكبيرة وإمكانياته الفنية، وأن عليه أن يكون أكثر تركيزا وهدوءا في المباراة القادمة أمام جنوب أفريقيا، خاصة أن المنافس يضم لاعبين مميزين في خط الهجوم، قادرين على استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف في مرمى المنافسين، لذلك عليه أن يتلافى سقوط الكرة من يديه وأن يكون أكثر تركيزا، خاصة أن منتخب مصر يتطلع لتحقيق الفوز أمام جنوب أفريقيا وحسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

انتهت مباراة منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب موزمبيق بفوز الأول بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ضمن منافسات المجموعة السادسة لأمم أفريقيا 2025.

وسجل أماد ديالو هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد في الشوط الثاني ليحقق منتخب الأفيال أول 3 نقاط.

خطف منتخب بوركينا فاسو فوزا مثيرا من غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف خلال لقائهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وشهد الشوط الأول إثارة ومتعة من كلا الفريقين لا سيما بوركينا فاسو الذي استحوذ على مجريات الشوط وأتيحت له العديد من الفرص دون ترجمة على المرمى.

وواصل المنتخب البوركيني استحواذه في الشوط الثاني وحصل لاعب غينيا بيساو باسيليو ندونج علي الكارت الأحمر في الدقيقة 49 حتى أحرز منتخب غينيا هدف التقدم قبيل نهاية اللقاء بربع ساعة ثم أدرك المنتخب البوركيني هدف التعادل وأعقبه بهدف الفوز.

يسعى مسئولو النادي الأهلي لوضع الرتوش الأخيرة في صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، من أجل الانتقال نهائيا للقلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن الأهلي عرض 30 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 لاعبين للخروج إعارة، وهو ما رفضته إدارة بتروجيت.

في المقابل شدد المصدر على أن إدارة بتروجيت عرضت 50 مليون جنيه من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب للأهلي، خاصة أن حامد حمدان لديه رغبة شديدة في الانتقال للمارد الأحمر.

وتابع المصدر أن هناك اتجاها لتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في مفاوضات الصفقة مع مجلس إدارة بتروجيت للوصول لحل وسط لحسم توقيع اللاعب للأهلي.

