نجم الأهلي يتعافى من آلام الركبة وينتظم في التدريبات

انتطم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن طاهر تعافى من آلام الركبة بعدما خضع اللاعب لبرنامج علاجي، ومن ثم شارك في المران الجماعي للفريق اليوم كاملًا.

هذا ويواصل الفريق تدريباته الجماعية اليوم، في إطار التحضيرات لمواجهة غزل المحلة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

من جانب آخر، أخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

