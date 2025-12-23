حسام حسن يدرس مقترحين لعلاج أزمة دفاع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

18 حجم الخط

استقر الرأي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على إدخال تعديل على تشكيل دفاع الفراعنة في المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا، خاصة بعد الخلل الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق أمام زيمبابوي في المباراة الأولى، بسبب غياب التفاهم والانسجام بين ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد.

احتمالان لتعديلات دفاع مصر أمام جنوب إفريقيا

وعلمت فيتو أن حسام حسن يدرس الدفع باللاعب رامي ربيعة في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مركز قلب الدفاع على حساب حسام عبد المجيد، نظرا لغياب التفاهم والانسجام بين الأخير وزميله ياسر إبراهيم، في حين لعب ربيعة لسنوات بجوار ياسر إبراهيم في دفاع الأهلي ما يجعل عنصر الانسجام بينهما متوفرا بشكل أفضل ما ينعكس إيجابيا على مجمل الأداء الدفاعي للفراعنة في المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا.

رامي ربيعة، فيتو

حمدي فتحي قلب دفاع

ومن بين المقترحات التي يدرسها الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن يتم استبعاد ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد من التشكيلة الأساسية أمام جنوب إفريقيا، ويدخل مكانهما رامي ربيعة وبجواره حمدي فتحي في مركز قلبي الدفاع، وهو ما سيتم حسمه خلال المران الأخير للفراعنة عشية مباراة مصر وجنوب إفريقيا.

تطورات إصابة ثنائي منتخب مصر

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، وأيضًا أظهرت الفحوص الخاصة بمصطفى محمد، إصابته بكدمة في الكاحل، وذلك عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة 2-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

