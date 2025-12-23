الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يدرس مقترحين لعلاج أزمة دفاع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

ياسر ابراهيم، فيتو
ياسر ابراهيم، فيتو
18 حجم الخط

استقر الرأي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على إدخال تعديل على تشكيل دفاع الفراعنة في المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا، خاصة بعد الخلل الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق أمام زيمبابوي في المباراة الأولى، بسبب غياب التفاهم والانسجام بين ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد.

احتمالان لتعديلات دفاع مصر أمام جنوب إفريقيا

وعلمت فيتو أن حسام حسن يدرس الدفع باللاعب رامي ربيعة في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مركز قلب الدفاع على حساب حسام عبد المجيد، نظرا لغياب التفاهم والانسجام بين الأخير وزميله ياسر إبراهيم، في حين لعب ربيعة لسنوات بجوار ياسر إبراهيم في دفاع الأهلي ما يجعل عنصر الانسجام بينهما متوفرا بشكل أفضل ما ينعكس إيجابيا على مجمل الأداء الدفاعي للفراعنة في المباراة القادمة أمام جنوب إفريقيا.

رامي ربيعة، فيتو
رامي ربيعة، فيتو

حمدي فتحي قلب دفاع

ومن بين المقترحات التي يدرسها الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن يتم استبعاد ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد من التشكيلة الأساسية أمام جنوب إفريقيا، ويدخل مكانهما رامي ربيعة وبجواره حمدي فتحي في مركز قلبي الدفاع، وهو ما سيتم حسمه خلال المران الأخير للفراعنة عشية مباراة مصر وجنوب إفريقيا.

تطورات إصابة ثنائي منتخب مصر

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم عن أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، وأيضًا أظهرت الفحوص الخاصة بمصطفى محمد، إصابته بكدمة في الكاحل، وذلك عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة 2-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن جنوب أفريقيا زيمبابوي ياسر إبراهيم حسام عبد المجيد رامي ربيعة

مواد متعلقة

تفاصيل مران منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي بأمم أفريقيا (صور)

طبيب منتخب مصر يكشف موقف ثنائي الفريق من مواجهة جنوب إفريقيا

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار إمبابة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«البحوث الإسلامية» يوضح الأعمال المستحبة في شهر رجب (فيديو)

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads