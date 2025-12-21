محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة شارع العروبة (صور)

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال رفع كفاءة شارع العروبة، ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير الطرق وفرض أعلى معدلات النظافة والتجميل بنطاق المحافظة.



رفع المخلفات وتجريد وتنظيف الطريق بالكامل

وشهد الشارع تنفيذ أعمال مكثفة شملت رفع المخلفات وتجريد وتنظيف الطريق بالكامل، إلى جانب طلاء البلدورات لإعادة الشكل الجمالي للشارع، وذلك من خلال تنسيق متكامل بين حي الطالبية وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، كما تضمنت الأعمال ترميم عدد من القطاعات بنهر الطريق، وتنفيذ الكنس الآلي على امتداد الشارع لرفع الأتربة وتحسين مستوى النظافة.



وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الاستمرار في الحملات اليومية والمتابعة الميدانية الدقيقة لأعمال الصيانة والنظافة، مؤكدًا عدم التهاون في مستوى الأداء، والالتزام الصارم بمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وشوارع حضارية تليق بالمواطنين.



وجاءت المتابعة بحضور حامد سلامة رئيس حي الطالبية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، في إطار توجيهات واضحة بتكثيف العمل الميداني وتسريع وتيرة الإنجاز، لتحقيق نقلة ملموسة في مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

