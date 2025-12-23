وزير التعليم: 400 ألف طالب أنهوا دراسة البرمجة وشهادة يابانية تفتح أبواب العمل أونلاين

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نجاح تجربة إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى المدارس المصرية، مؤكدًا تحقيق نتائج فاقت التوقعات، سواء من حيث أعداد الطلاب المشاركين أو مستويات التفاعل والإنجاز، واستعرض الوزير ملامح نظام شهادة البكالوريا المصرية، وأثره المرتقب في تخفيف أعباء الثانوية العامة على الأسر المصرية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى المدارس المصرية، يأتي تنفيذًا لتكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار إعداد جيل جديد يمتلك مهارات المستقبل، وقادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.
 

أفضل التجارب الدولية في تعليم البرمجة

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة درست أفضل التجارب الدولية في تعليم البرمجة، وجرى اختيار اليابان كنموذج رائد، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في هذا المجال، مشيرًا إلى التعاون مع منصة «كيريو» اليابانية، التي تُعد الأكبر والأكثر استخدامًا في اليابان، حيث يعتمد عليها أكثر من 12 مليون طالب، مضيفا أنه تمت ترجمة المناهج بالكامل إلى اللغة العربية لتسهيل التعلم على الطلاب المصريين.
 

وخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، كشف الوزير أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين يستخدمون منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي بلغ 830 ألف طالب، لافتًا إلى أن المستهدف في البداية كان 100 ألف طالب فقط، إلا أن النتائج فاقت التوقعات بشكل كبير.
 

وأشار عبد اللطيف إلى أن نحو 400 ألف طالب نجحوا بالفعل في إنهاء المنهج كاملًا خلال الفصل الدراسي الأول، مع استمرار تزايد الأعداد، مؤكدًا أن هناك مشاركة غير مسبوقة من الطلاب، حيث اجتاز 95% منهم مراحل متقدمة على المنصة، ما يعكس وعيًا كبيرًا لدى الطلاب وأسرهم بأهمية تعلم البرمجة.
 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطلاب الذين ينهون دراسة المنهج يُتاح لهم التقدم لاختبار «توفاس»، وهو اختبار ياباني معتمد، يحصل الناجحون فيه على شهادة رسمية من جامعة هيروشيما الحكومية، موضحًا أن هذه الشهادة تفتح أمام الطلاب فرص عمل أونلاين حقيقية في مجالات البرمجة والتكنولوجيا.
 

وأكد الوزير أن طلاب المحافظات والقرى والمناطق النائية أظهروا تفاعلًا وتميزًا ملحوظين على منصة البرمجة، رغم أن 95% منهم لم يسبق لهم دراسة البرمجة من قبل، مشيرًا إلى أنه لمس بنفسه حماس الطلاب خلال زياراته الميدانية للمدارس في القرى المختلفة.
 

تطوير نظام الثانوية العامة

وفيما يتعلق بتطوير نظام الثانوية العامة، شدد عبد اللطيف على أن ما يُثار حول اعتبار الطلاب «حقل تجارب» غير صحيح، مؤكدًا أن أي قرار يتم اتخاذه يخضع لدراسات متعمقة ومراجعات مؤسسية وحوار مجتمعي واسع. 

وقال: «كل وزير تعليم في مصر خلال الثلاثين عامًا الماضية كان يتمنى تغيير نظام الثانوية العامة لقسوته الشديدة ومعاناة الأسر المصرية بسببه».
 

وأوضح أن شهادة البكالوريا المصرية ليست نظامًا مستحدثًا من الصفر، لكنها شبيهة بالأنظمة التعليمية العالمية مثل IG وIB، والتي تُعد من أفضل النظم التعليمية المطبقة في مختلف دول العالم. 

وأضاف إن المناهج والمفاهيم العلمية لم تتغير، قائلًا: «مفيش فيزياء جديدة»، وإنما يكمن الاختلاف الجوهري في تقليل عدد المواد إلى 6 مواد متخصصة بدلًا من 11 مادة، مع إتاحة أكثر من فرصة امتحانية للطالب بدلًا من فرصة واحدة فقط في الثانوية العامة.
 

وتوقع وزير التربية والتعليم أن يحقق نظام شهادة البكالوريا نجاحًا كبيرًا، وأن يسهم في تخفيف الضغط النفسي والمادي عن الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا أن النظام الجديد يساعد في الحد من الدروس الخصوصية وظاهرة «السناتر».
 

واختتم عبد اللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الحضور المنتظم في المدارس لعب دورًا مهمًا في القضاء تدريجيًا على ظاهرة السناتر، مشيرًا إلى أنها في طريقها إلى الزوال مع استمرار تطوير المنظومة التعليمية.

