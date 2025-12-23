الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تحرك عاجل من البيئة بعد ضبط بجع محمي داخل سوق السمك بالإسماعيلية

طيور البجع
طيور البجع
نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية موسعة داخل سوق السمك بمحافظة الإسماعيلية، أسفرت عن مصادرة طيور بجع محمية جرى عرضها بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية ومواجهة أي ممارسات تضر بالحياة البرية.
 

وأكدت وزارة البيئة، أن الحملة نُفذت من خلال فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية الكائنات البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور المحمية.
 

ضبط ومصادرة عدد 2 طائر بجع داخل إحدى المنشآت بسوق السمك

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة تمكنت من ضبط ومصادرة عدد 2 طائر بجع داخل إحدى المنشآت بسوق السمك، حيث تم التعامل مع الواقعة فورًا وفق الإجراءات البيئية والقانونية المتبعة، بما يضمن حماية الطيور ومنع تعرضها لأي أذى.
 

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على خطورة اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو حيازة أو بيع أو عرض الطيور والحيوانات البرية بأي صورة من الصور.
 

كما وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار الحملات الميدانية المكثفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد وضبط أي حالات اتجار أو احتجاز غير قانوني للطيور أو الكائنات المحمية، وذلك في إطار التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية في جميع المحافظات.
 

وناشدت وزارة البيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات تتعلق بالكائنات المهددة بالانقراض، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتطبيق القانون.

 

