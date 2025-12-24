الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استجابة سريعة للأجهزة الأمنية بالقاهرة لإنقاذ سيدة محتجزة بمصعد

استجابة سريعة للأجهزة
استجابة سريعة للأجهزة الأمنية بالقاهرة لإنقاذ سيدة محتجزة
18 حجم الخط

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة لإستغاثة إحدى السيدات بعد احتجازها داخل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم إنقاذها دون تعرضها لأي ضرر.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة التحرك والتعامل الاحترافي للأجهزة الأمنية مع البلاغ، مؤكدين فعالية الاستجابة وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات الطارئة.

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

 

كانت أكدت تحريات  الأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية في الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وتبين أن المتهمين عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة.

 وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيء النية" عاطل – له معلومات جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رواد مواقع التواصل قسم شرطة الموسكى واقع التواصل الإجتماعي

مواد متعلقة

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 100 مليون جنيه في تجارة النقد الأجنبي

حالة المرور اليوم، كثافات متفرقة بالقاهرة والجيزة

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل انهيار عقار فى إمبابة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة .. تطورات محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى

القبض على تيك توكر بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

ضبط مرتكبي واقعة التعدي على مالك أرض وتحطيم سيارته بالبحيرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بدمياط

حل لغز العثور على جثة الطفلة شهد بعد اختفائها بالصف

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

الخشت بين العقل والتراث المغلق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

108 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads