استجابة سريعة للأجهزة الأمنية بالقاهرة لإنقاذ سيدة محتجزة بمصعد

18 حجم الخط

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة لإستغاثة إحدى السيدات بعد احتجازها داخل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم إنقاذها دون تعرضها لأي ضرر.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة التحرك والتعامل الاحترافي للأجهزة الأمنية مع البلاغ، مؤكدين فعالية الاستجابة وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات الطارئة.

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

كانت أكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية في الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وتبين أن المتهمين عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة.

وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيء النية" عاطل – له معلومات جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.