الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بدمياط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو أظهر حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدمياط والزعم بأن أحد أطرافها فرد شرطة.



وأكدت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، عندما تلقت مديرية أمن دمياط بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح بالرأس، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص، أحدهم خفير نظامي، و3 منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة، وذلك بسبب خلافات سابقة حول الجيرة.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط عقب تداول فيديو



وأفادت التحقيقات بأن أطراف المشاجرة تعدوا على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصي خشبية، وأقروا خلال مواجهتهم بارتكاب الواقعة.

واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت استمرار حبس طرف المشاجرة الأول.

