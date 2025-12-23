الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حل لغز العثور على جثة الطفلة شهد بعد اختفائها بالصف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل طفلة داخل إحدى قرى مركز الصف.

تفاصيل اختفاء الطفلة في الصف
كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء طفلة تدعى شهد، تبلغ من العمر 5 سنوات، مقيمة بإحدى قرى الصف، حيث أفادت أسرتها باختفائها في ظروف غامضة عقب خروجها من الحضانة، وفشلت محاولات البحث عنها داخل القرية.

العثور على جثة الطفلة بعد 4 أيام
وبعد مرور نحو 4 أيام على اختفاء الطفلة، تم العثور على جثتها في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

ضبط المتهم والتحقيقات مستمرة
وبتكثيف التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية المتهم، وتم ضبطه، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة ودوافعها.

 

