حالة المرور اليوم، كثافات متفرقة بالقاهرة والجيزة

تشهد محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الأربعاء، زحامًا مروريًا متفرقًا على عدد من المحاور الحيوية، بالتزامن مع تكثيف الحملات المرورية ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الحركة على الطرق وتسيير البدائل أمام قائدي السيارات.

الوضع المروري في القاهرة

سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات متوسطة أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار، مع تباطؤ في الحركة بمنطقة كوبري الفردوس.



كما ظهرت كثافات متفرقة بمحور الأوتوستراد في الاتجاه القادم من طرة حتى منطقة منشية ناصر، مع سيولة نسبية في الاتجاه الآخر.



وشهد الطريق الدائري كثافة مرورية متحركة بنفق السلام والمتجه إلى المرج، مع أحجام مرورية أعلى منطقة المنيب في اتجاه الوراق.

حالة المرور في الجيزة

شهدت محاور الجيزة الرئيسية انتظامًا نسبيًا في الحركة، مع ظهور تباطؤ محدود أعلى محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان باتحاه الشيخ زايد.

كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.

كما يشهد محور بنها الحر وانتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

حادث تصادم ببني سويف

وفى سياق آخر، شهد طريق جرزا–مدينة الواسطى بمحافظة بني سويف حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم بإشراف الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف بني سويف، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر طبية أن جميع المصابين يخضعون للعلاج والمتابعة الطبية داخل المستشفى تحت إشراف الدكتورة هبة حسن مدير مستشفى الواسطى المركزي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

