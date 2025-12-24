ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 100 مليون جنيه في تجارة النقد الأجنبي

18 حجم الخط

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل الواقعة

أوضح بيان الوزارة أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها، عبر تأسيس شركات، وشراء قطع أراضٍ زراعية وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 100 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات لضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي شخصين على مالك قطعة أرض زراعية بالبحيرة بالضرب والسب وتحطيم سيارته.

وأكدت التحريات أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة المحمودية بلاغًا من مالك معرض سيارات، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شخصين مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، حيث اعتديا عليه باستخدام عصا خشبية ومنعا نزوله إلى الأرض الزراعية الخاصة به، وتسببا في تلفيات بسيارته.

اعترافات المتهمين

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أنهما مستأجران للأرض من شقيق الشاكي، وأن خلافات حول الميراث بين الشاكي وشقيقه أدت إلى حدوث المشاجرة، حيث قام الشاكي بمنعهما من النزول للأرض والتعدي عليهما، ما أدى إلى إصابة أحدهما بكدمات وسحجات متفرقة، فقام المتهمان بتحطيم السيارة باستخدام عصا خشبية وقطعة حديدية، ثم تخلصا منهما بإلقائهما في أحد المجاري المائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

