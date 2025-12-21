يمر بحالة نفسية سيئة، شاب من الفيوم يتخلص من حياته

18 حجم الخط

أقدم “حسن.ع.ا “ المقيم بقرية الصعيدي التابعة لمركز الفيوم، ويبلغ من العمر 26 عاما على التخلص من حياته ”شنقا”، حيث وجده الأهالي مشنوقًا داخل غرفته بمنزل أسرته، لمروره بأزمة نفسيه حادة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتحار شاب من الفيوم

كان مديرأمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بانتحار الشاب "حسن.ع.ا "، 26عاما، شنق نفسه بحبل داخل غرفته، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم إلى مكان البلاغ، وتبين أنّه كان يعاني من اكتئاب حاد ومصاب بازمة نفسية حادة، وأكد والده ما ورد بالتحريات، ونفي أن تكون هناك شبهة جنائية

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

تحذير الأزهر الشريف من الانتحار

يذكر أن الأزهر الشريف في وقت سابق حذر من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان، وجاء في منشور صادر عن الأزهر الشريف: « أنه مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف في منشوره: « إحذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنبا عظيما».

