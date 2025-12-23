الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
لحق بوالدته، وفاة الضحية الثامنة لحادث عمال الفيوم بالطريق الإقليمي

أبى إلا أن يلحق بوالدته التي سبقته إلى خالقها في حادث انفجار سيارة سوزوكي بعمال من الفيوم على الطريق الإقليمي، وعاد الحزن يخيم من جديد على أهالي قرية معصرة صاوي، بعد وفاة الضحية الثامنة " زياد عصام أحمد علي خضير " 11 عامًا،  داخل مستشفى أكتوبر العام متأثرًا بإصابته.

تفاصيل انقلاب سيارة وانفجارها بمن فيها

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات، وانفجار السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن سيارة سوزوكي انقلبت بعد احتكاكها بشاحنة واشتعلت النيران بها، ما أسفر عن مصرع  7 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، مقيمين بقرية معصرة صاوي، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم،  كانوا في طريقهم للعمل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، والجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بتحليل عينات DNA من أهالي الضحايا، بعد اشتعال النيران في جثثهم وطمست معالمهم، حتى يمكن التعرف على هويتهم وتسليم كلٍ إلى ذويه، وعقب التعرف على هوية كل ضحية، صرح وكيل النيابة بدفن الجثث، وشيَّع أهالي القرية ضحاياهم إلى مثواهم الأخير،  ثم عادوا اليوم إلى الحزن من جديد بعد أن لحق الطفل الثامن بوالدته.

تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت القرارات السابقة.

