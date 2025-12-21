قرية معصرة صاوي بالفيوم تشيع جثامين 7 عمال ضحايا الطريق الإقليمي

18 حجم الخط

شيع أهالي قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بالفيوم، جثامين العمال ضحايا حادث الطريق الإقليمي، بعد أن تم تحديد هويتهم عن طريق تحليل DNA ، وانتظار ثلاثة أيام حتى صدر تصريح النيابة بالدفن، ومن بينهم أطفال وسيدات كانوا في طريقهم إلى العمل.

قرارات النيابة العامة

كانت نيابة اكتوبر الكلية أصدرت قرارا بنقل جثامين 7 من أبناء الفيوم، ضحايا من حادث انقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الإقليمي، إلى مصلحة الطب الشرعي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية وبيان ما إذا كانت هناك إصابات من عدمه، كمسبب وساعة وتاريخ الوفاة، كما أمرت بسحب عينات من أهالي الضحايا لإجراء تحاليل الـDNA، تمهيدًا للتعرّف على هوية المتوفين السبع، واستصدار تصاريح الدفن الرسمية، وصرحت بدفن الجثث بعد التعرف علي هويتها وإجراء الصفة التشريحية.

التحفظ علي السائق المتسبب في الحادث

كما أمرت النيابة العامة بتحفظ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثاني الشيخ زايد على سائق السيارة المتسبب في التصادم، الذي أسفر عن وفاة 7 شباب وإصابة 7 آخرين.

وأكد مصدر طبي بمشرحة زينهم أنه بمجرد مطابقة العينات وتأكيد الهوية، سيتم استصدار تصاريح الدفن الرسمية لتسليم الجثامين إلى أسرهم، ودفنها بمقابر أسرتهم بقرية معصرة صاوي بالفيوم.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن سيارة سوزوكي انقلبت بعد احتكاكها بشاحنة واشتعلت النيران بها، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين الي مستشفي أكتوبر العام، والجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت القرارات السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.