المؤبد لـ أميني شرطة والحبس 6 سنوات لـ 4 آخرين في مقتل شخص بالفيوم

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، وعضوية المستشارين مجدي هريدي وبيشوي النسر، وأمانة سر أحمد عبد العظيم، بالسجن المؤبد لكل من " أسامة م أ 48" سنة أمين شرطة، و" إبراهيم م أ " 53 سنة أمين شرطة والسجن 6 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، لقتلهم المجني عليه "محمود ر ع " أمين شرطة عمدا مع سبق الإصرار قاصدين إزهاق روحه علي إثر خلافات قديمة بين العائلتين، تسبب المتهمون في فسخ خطبة ابنة شقيقة المجني عليه، بعد إرسال رسائل لخطيبها تسئ لها ولعائلتها دون وجه حق، ما أثار حفيظة المجني عليه وأثناء مشاجرة بينهما قضوا عليه.

اصل حكاية الخلاف بين أمناء الشرطة

تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقي مركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة حسن أغا بقرية التوفيقية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة إلي مكان البلاغ، وتبين وجود مشاجرة بين كل من " نادر ر ع " 35 سنة، صاحب سوبر ماركت، و"مصطفى م ر" 17 سنة طالب، و"محمود ر ع " 48 سنة أمين شرطة، وتبين إصابة الثالث بنزيف بالمخ والصدر وكسر بالجمجمة، وتم نقله إلي المستشفي وتوفي متأثرا بإصابته

والطرف الثاني، كل من "عصام م أ " 40 سنة فلاح، و"أسامة م أ" 47 سنة أمين شرطة، وإبراهيم م أ" 53 سنة أمين شرطة و"عرابي م أ" 31 سنة فلاح " وأحمد س أ" 25 سنة عامل، وتبين أن سبب المشاجرة قيام نجل أحد المتهمين من الطرف الثاني بإرسال رسائل إلي خطيب نجلة شقيق المجني عليه من الطرف الأول تسئ لها ولعائلتها، ما أدي الي فسخ خطبتها، انتقاما من والدها لرفضه الزواج منها سابقا

ونشبت مشادة بين الطرفين تطورت إلي مشاجرة راح ضحيتها المجني عليه، وتبين من التحريات صحة الواقعة، واتهمت النيابة العامة كل من "أسامة م أ" 48 سنة أمين شرطة، و"إبراهيم م أ" 53 سنة أمين شرطة، و"عصام من أ" 41 سنة عامل، و"عرابي م أ" 32 سنة، و"أحمد س أ" 25 سنة، و"بسام أ م" 23 سنة بقتل المجني عليه " محمود ر ع" أمين شرطة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا به حتي قيده المتهم الثاني لشل حركته، واعتدى المتهم الأول عليه ضربا بشومة، موجها له عدة ضربات على رأسه طرحته أرضا ،حال تواجد باقي المتهمين رفقتهما بمسرح الجريمة للشد من أزرهما، محدثين ما به من إصابات وفقا لما أظهره تقرير الطب الشرعي.

وتمت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني، والسجن 6 سنوات لباقي المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.