الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استقرار الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا بحالة اختناق إثر تسرب غاز بالفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو
18 حجم الخط

أكد مصدر طبي بالفيوم، أن المصابين باختناق من تسرب الغاز أصبحت حالتهم العامة جيدة، وما زالوا تحت الملاحظة للاطمئنان على استقرار الحالات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على تسرب غاز في مبنى بجوار مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين بحالة اختناق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 

تفاصيل تسرب الغاز

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة  شرطة النجدة، يفيد بوقوع تسرب غاز، بمبنى سكني بالقرب من مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفريق من شركة غاز الفيوم، وتبين أن الواقعة تسببت في  إصابة 3 مواطنين بحالة اختناق، وعلي الفور تمت الاستعانة بالفنيين المختصين وتم السيطرة علي التسرب وإصلاح العطل، وتم التعامل مع المصابين وإسعافهم، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

خطوات التشغيل الآمن للغاز المنزلي قبل وبعد شحن العداد مسبق الدفع.

غلق المحبس الموجود قبل وصلة العداد، وضع الشريحة المغناطسية على العدسة الخاصة بالعداد لحين قراءاة الكارت، شحن الكارت بالنقود عن طريق شركات الدفع المباشر، وضع الشريحة المغناطسية على العداد بعد شحن الرصيد لقراءته،  ظهور كلمة مفتوح على شاشة العداد وهي إشارة لبدء استخدام الغاز.

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن طرق الوقاية من أمراض الشتاء باستخدام الأعشاب

أسامة جنيدي: استقرار إمدادات الغاز عنصر أساسي لدعم الاقتصاد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم البحث الجنائي الحماية المدنية العداد مسبق الدفع النيابة المختصة شرطة النجدة قوات الحماية المدنية مستشفي الفيوم العام مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

بعد حادث انفجار إمبابة، تاون جاس توضح إرشادات مهمة للحفاظ على سلامة المواطنين

أول رد من البترول بشأن انفجار ماسورة الغاز بإمبابة

البترول تعلن تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى تركيا

إصابة 4 من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

مدبولي يكشف السر وراء عودة تصدير الغاز الطبيعي مرة أخرى

حقيقة انتشار رائحة غاز بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

تقرير: زيلينسكي يخطط للهروب بـ قرض الـ90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

مجموعة مصر، التشكيل الرسمي لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الآيتين 123 و48 بسورة البقرة (فيديو)

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads