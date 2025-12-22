استقرار الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا بحالة اختناق إثر تسرب غاز بالفيوم

18 حجم الخط

أكد مصدر طبي بالفيوم، أن المصابين باختناق من تسرب الغاز أصبحت حالتهم العامة جيدة، وما زالوا تحت الملاحظة للاطمئنان على استقرار الحالات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على تسرب غاز في مبنى بجوار مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، وأسفر عن إصابة 3 مواطنين بحالة اختناق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تفاصيل تسرب الغاز

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بوقوع تسرب غاز، بمبنى سكني بالقرب من مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفريق من شركة غاز الفيوم، وتبين أن الواقعة تسببت في إصابة 3 مواطنين بحالة اختناق، وعلي الفور تمت الاستعانة بالفنيين المختصين وتم السيطرة علي التسرب وإصلاح العطل، وتم التعامل مع المصابين وإسعافهم، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

خطوات التشغيل الآمن للغاز المنزلي قبل وبعد شحن العداد مسبق الدفع.

غلق المحبس الموجود قبل وصلة العداد، وضع الشريحة المغناطسية على العدسة الخاصة بالعداد لحين قراءاة الكارت، شحن الكارت بالنقود عن طريق شركات الدفع المباشر، وضع الشريحة المغناطسية على العداد بعد شحن الرصيد لقراءته، ظهور كلمة مفتوح على شاشة العداد وهي إشارة لبدء استخدام الغاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.