أخبار مصر

محافظ الجيزة يطلق خطة شاملة لتطوير 74 نفقًا وسلّمًا بالطريق الدائري

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية ونوابهم، لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة 74 نفقًا وسلّمًا أسفل الطريق الدائري (الشمالي والجنوبي)، وذلك في إطار إحكام الرقابة الميدانية والحفاظ على كفاءة تلك الممرات الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.
 

إنشاء وحدة متابعة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري بالجيزة

وخلال اللقاء، أصدر محافظ الجيزة قرارًا بإنشاء وحدة متخصصة بديوان عام المحافظة تحت مسمى «وحدة متابعة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري»، تختص بالمرور الدوري على الأنفاق، ورفع المخلفات والإشغالات، والتنسيق الكامل مع المراكز والمدن والأحياء المختصة، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة والسلامة داخل الأنفاق.
 

كما تشمل اختصاصات الوحدة إعادة تسمية بعض الأنفاق التي تحمل مسميات غير مناسبة، ودراسة المقترحات الخاصة بإمكانية استغلال بعض المساحات الفارغة داخل الأنفاق في مشروعات صغيرة قانونية، بما يمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة، مع التأكيد على عدم إحداث أي إعاقات للحركة المرورية.

وتضمن قرار المحافظ إلزام جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء الواقعة بنطاقها أنفاق وسلالم الطريق الدائري، بتكليف نائب مختص للمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك بالتنسيق الكامل مع رئيس وحدة متابعة الأنفاق، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.
 

وفي السياق ذاته، وجّه محافظ الجيزة مركز السيطرة بمحافظة الجيزة بإدراج متابعة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري ضمن منظومة الرصد والمتابعة اليومية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو ملاحظات يتم رصدها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 

وأكد المحافظ المتابعة اليومية لنسب تنفيذ المخطط الشامل لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق، موضحًا أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والعناصر الإنشائية، وتطوير الطريق السطحي، وتحسين منظومة الإضاءة داخل وحول الأنفاق، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان وتحسين الصورة الحضارية.
 

وشدد محافظ الجيزة على أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لخطة المحافظة لإحكام السيطرة والانضباط، والحفاظ على سلامة الأنفاق، وتوفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، مؤكدًا تطبيق مبدأ المحاسبة الفورية تجاه أي تقصير في الأداء.
 

جاء اللقاء بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز.

