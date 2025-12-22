توسعة ورصف وإنارة طريق ترعة الزمر بطول 3 كم بمنشأة القناطر

18 حجم الخط

تواصل محافظة الجيزة جهودها المكثفة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جارٍ تنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورصف وإنارة طريق ترعة الزمر حتى مزلقان الجلاتمة بطول 3 كيلومترات، وذلك بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر.



استراتيجية محافظة الجيزة لتطوير شبكة الطرق

ويأتي المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمحافظة الجيزة، في إطار استراتيجية المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين القرى والمراكز، فضلًا عن تعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية.



وتشمل الأعمال الجارية توسعة الطريق ليتناسب مع الكثافات المرورية المتزايدة، إلى جانب تنفيذ طبقات رصف حديثة، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، بما يحقق مظهرًا حضاريًا ويسهم في تقليل الحوادث، خاصة خلال فترات الليل.



وأكدت محافظة الجيزة أن مشروعات تطوير الطرق تأتي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور محوري في دعم التنمية المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتيسير حركة النقل والخدمات.



وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة الأعمال ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في نطاق منشأة القناطر والمناطق المجاورة.

