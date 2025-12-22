بديل صحي للمقلية، طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب

18 حجم الخط

طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب، تُعد البطاطس من أكثر الأطعمة المحببة للأطفال في مختلف الأعمار، وغالبًا ما تكون البطاطس المقلية هي الخيار الأول لديهم بسبب مذاقها المقرمش وطعمها الغني.





إلا أن القلي المتكرر واستخدام الزيوت بكثرة قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن واضطرابات الهضم وارتفاع الدهون.

من هنا ظهرت الحاجة إلى بدائل صحية تمنح الأطفال نفس المتعة دون الإضرار بصحتهم.



وتأتي البطاطس المشوية بالأعشاب كخيار مثالي يجمع بين الطعم الشهي والفائدة الغذائية.

لماذا البطاطس المشوية أفضل من المقلية؟



البطاطس المشوية تحتوي على كمية أقل بكثير من الدهون مقارنة بالمقلية، خاصة عند استخدام زيت صحي وبكميات معتدلة. كما أن الشوي يحافظ على العناصر الغذائية الموجودة في البطاطس مثل البوتاسيوم وفيتامين C والألياف، وهي عناصر مهمة لنمو الأطفال ودعم طاقتهم اليومية. إضافة الأعشاب الطبيعية يمنح البطاطس نكهة جذابة دون الحاجة للإكثار من الملح أو المنكهات الصناعية.

المكونات الأساسية

لتحضير بطاطس مشوية بالأعشاب تكفي أسرة كاملة، نحتاج إلى:



بطاطس متوسطة الحجم

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت الذرة

ثوم بودرة أو فص ثوم مهروس

زعتر أو روزماري أو خليط أعشاب مجففة

بابريكا خفيفة (اختياري للأطفال)

رشة ملح خفيفة

فلفل أسود (اختياري حسب العمر)

يمكن تعديل التوابل حسب ذوق الأطفال، ويفضل تقليل الحار تمامًا للصغار.

بطاطس مشوية بالأعشاب

طريقة التحضير خطوة بخطوة



تُغسل البطاطس جيدًا وتُقشر أو تُترك بالقشر حسب الرغبة، ثم تُقطع إلى أصابع أو مكعبات متوسطة الحجم لضمان تسوية متساوية. تُسلق البطاطس نصف سلقة في ماء مغلي لمدة 5 إلى 7 دقائق فقط، ثم تُصفى جيدًا. هذه الخطوة تساعد على الحصول على بطاطس طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج بعد الشوي.

في وعاء واسع، تُخلط البطاطس مع الزيت والأعشاب والثوم والملح جيدًا حتى تتغلف كل القطع بالتتبيلة. تُرص البطاطس في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافات بسيطة بين القطع. تُدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة، مع تقليبها مرة واحدة في منتصف الوقت حتى تتحمر من جميع الجهات.

أفكار لتقديم البطاطس للأطفال

يمكن تقديم البطاطس المشوية مع صوصات صحية يحبها الأطفال مثل الزبادي بالليمون أو صوص الجبنة الخفيف أو الكاتشب المنزلي. كما يمكن تقديمها بجانب وجبة الغداء أو كوجبة عشاء خفيفة مع قطعة دجاج مشوي أو بيض مسلوق.

نصائح لجعلها أكثر جاذبية للأطفال



تقطيع البطاطس بأشكال ممتعة مثل النجوم أو الأصابع الرفيعة

إشراك الطفل في تتبيل البطاطس لاكتساب حماس أكبر للأكل

استخدام أعشاب ذات رائحة لطيفة مثل الزعتر بدل الخلطات القوية

تقديمها ساخنة ومقرمشة فور خروجها من الفرن

القيمة الغذائية للبطاطس المشوية

البطاطس المشوية تمد الأطفال بالطاقة اللازمة للعب والتركيز، كما تساعد الألياف على تحسين الهضم ومنع الإمساك. استخدام الأعشاب الطبيعية يضيف مضادات أكسدة خفيفة ويقلل الاعتماد على الملح والدهون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.