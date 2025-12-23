الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

نائب رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية: ضرورة تطوير برامج كليات التجارة وربطها بسوق العمل

مؤتمر جامعة عين شمس
مؤتمر جامعة عين شمس
قال الدكتور عبدالحميد شاهين، نائب رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية وعضو لجنة قطاع الدراسات التجارية: إنه من الضروري إعادة النظر في لائحة قطاع الدراسات التجارية بما يواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن القطاع كان يحتل المرتبة رقم 23 من أصل 24 قطاعًا بالمجلس الأعلى للجامعات في مجال سد الفجوة بين اللوائح الأكاديمية والأطر العملية.


وأضاف شاهين، خلال اجتماع لجنة قطاع الدراسات التجارية المنعقد على هامش المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس، أن من الضروري تشكيل لجان استشارية متخصصة في الكليات تضم أصحاب المصالح والشركات والقطاع الخاص لتصميم البرامج الدراسية، مؤكدًا على أهمية تطوير المناهج الدراسية في الجامعات الحكومية لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتحولات في الاقتصاد والقطاع المالي.


ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان "الابتكار والتكنولوجيا المالية: آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار"، الذي يعقد برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.


ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين في القطاعات المالية والمصرفية، ويهدف إلى مناقشة تحديات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وربط التعليم بسوق العمل، ويضم أكثر من 66 بحثًا علميًا يقدمها مجموعة من الباحثين المصريين والدوليين، بالإضافة إلى جلسات حوارية متخصصة تستعرض أفضل الممارسات في القطاع المالي والمصرفي.

