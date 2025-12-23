18 حجم الخط

أعلنت لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة بجامعة عين شمس، عن قرب الانتهاء من دراسة اللائحة الاسترشادية الموحدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة، تمهيدًا لتطبيقها على جميع الكليات خلال الفترة المقبلة.

لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات

وقال الدكتور مجدي عبدالقادر، أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية، إن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد اللائحة الجديدة، والتي تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التعليم التجاري، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع على مستوى المقررات والبرامج الدراسية.

ملزمة لجميع كليات التجارة سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلي

وأوضح أن اللائحة تخضع حاليًا للمراجعة النهائية داخل لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها رسميًا قريبًا، مؤكدًا أنها ستكون ملزمة لجميع كليات التجارة سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

نظام الساعات المعتمدة

وأشار عبدالقادر إلى أن النظام الجديد يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، بما يتيح للطلاب إمكانية التخرج خلال 3 سنوات، مع إتاحة تطبيق النظام الفصلي للجامعات القادرة على ذلك، وفقًا للإطار المرجعي المعتمد من لجنة القطاع.

وأضاف أن اللائحة تتضمن ستة أبواب رئيسية تشمل المقررات الدراسية، ولغة التدريس، والبرامج التعليمية والتدريبية، إلى جانب مواصفات الخريج، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.