أعراض الفشل الكلوي الحاد والمزمن، وطرق الوقاية منه

يُعرف الفشل الكلوي، أو القصور الكلوي، بأنه حالة صحية خطيرة تتوقف فيها الكلى عن أداء وظائفها الحيوية بشكل كافٍ للحفاظ على حياة الإنسان. وتكمن الوظيفة الرئيسية للكلى في تنقية الدم، والمحافظة على توازن سوائل الجسم، وإنتاج البول للتخلص من الفضلات. وعندما تتعطل هذه الوظائف، تتراكم الفضلات والسوائل في الجسم، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة.

أنواع الفشل الكلوي

ينقسم الفشل الكلوي إلى نوعين رئيسيين:

1. الفشل الكلوي الحاد

تحدث الإصابة الكلوية الحادة عندما تفقد الكلى وظيفتها بسرعة خلال ساعات أو أيام قليلة. قد تكون الإصابة خفيفة أو شديدة لدرجة تؤدي إلى فشل كلوي كامل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. وفي كثير من الحالات، يتعافى المريض بمرور الوقت، والذي قد يستغرق أيامًا، أسابيع، أو حتى شهورًا. ومع ذلك، قد تؤدي الإصابة الكلوية الحادة إلى الوفاة، أو قد تسبب ضررًا دائمًا يؤدي إلى مرض الكلى المزمن.

2. الفشل الكلوي المزمن

يُعد مرض الكلى المزمن حالة مرضية لا رجعة فيها، حيث تتضرر الكلى بشكل تدريجي على مدار شهور أو سنوات. وإذا تفاقم المرض، فإنه يؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي المزمن.

أعراض الفشل الكلوي

تختلف أعراض الفشل الكلوي باختلاف نوعه، وتتراوح بين البسيطة والمعقدة.

أعراض الفشل الكلوي الحاد

غالبًا ما يكون أول عرض للفشل الكلوي الحاد هو انخفاض كمية البول بشكل مفاجئ. وتتطور الأعراض على مرحلتين:

الأعراض المبكرة: قد تشمل تورمًا (وذمة)، زيادة في الوزن، وتغيرات في نتائج تحاليل الدم.

الأعراض المتأخرة: تشمل التعب، صعوبة في التركيز، تشوشًا ذهنيًا، تغيرات في التنفس، ونوبات تشنج. وعندما يبدأ المريض في التعافي، تزداد كمية البول بشكل كبير قبل أن تعود إلى المعدل الطبيعي.

أعراض الفشل الكلوي المزمن

قد تظهر على المريض أعراض مرض الكلى المزمن، مثل:

تغيرات في نمط التبول (مثل الاستيقاظ ليلًا للتبول، أو وجود دم في البول).

التعب المستمر.

فقدان الشهية، الغثيان، والقيء.

تورم الكاحلين.

حكة في الجلد.

ضيق في التنفس.

متلازمة تململ الساقين.

ومع تفاقم الفشل الكلوي، قد تظهر أعراض إضافية مثل تشنجات العضلات، وزيادة التورم في الرئتين والبطن، والتشوش الذهني، والنوبات التشنجية، وفقر الدم، والنزيف. وفي نهاية المطاف، قد يؤدي الفشل الكلوي إلى غيبوبة ومن ثم الوفاة.

أسباب الفشل الكلوي

تتعدد أسباب الفشل الكلوي الحاد والمزمن، أسباب الفشل الكلوي الحاد:

بعض أنواع العدوى.

جلطات أو التهابات في الأوعية الدموية بالكلى.

الجفاف الشديد.

انسداد الحالبين (الأنابيب التي تصرف البول من الكلى)، والذي قد يكون بسبب حصوات الكلى، ورم، أو تضخم في البروستاتا.

بعض الأدوية.

فشل القلب.

أسباب الفشل الكلوي المزمن:

داء السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

التهاب الكلى (التهاب كبيبات الكلى).

علاج الفشل الكلوي

يختلف العلاج باختلاف نوع الفشل الكلوي وسببه، فالفشل الكلوي الحاد يركز العلاج على تحديد السبب وعلاجه، وإعطاء السوائل الوريدية، وتعديل الأدوية، ومراقبة إنتاج البول، وضغط الدم، ووظائف الكلى. قد يحتاج بعض المرضى إلى غسيل كلوي مؤقت حتى تستعيد الكلى وظيفتها.

أما الفشل الكلوي المزمن فيتضمن العلاج ثلاثة خيارات رئيسية: غسيل الكلى (الذي يزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الدم)، زراعة الكلى (الحصول على كلية سليمة من متبرع)، أو الرعاية الداعمة (التي تركز على علاج الأعراض وتقديم الدعم للمريض في المراحل المتقدمة).

الوقاية من الفشل الكلوي

يمكن الوقاية من الفشل الكلوي من خلال اتباع نمط حياة صحي، يتضمن:

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

التحكم في ضغط الدم ومستوى السكر في حالة الإصابة بالسكري.

تجنب الإفراط في تناول الملح.

الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية قد تؤثر على الكلى.

تجنب الجفاف.

إجراء فحوصات دورية لوظائف الكلى، خاصةً في حالة وجود عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، التدخين، أو السمنة.

