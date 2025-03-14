الصحة: أمراض الكلى تصيب 850 مليون مريض عالميا

أكدت هيئة الرعاية الصحية أن أمراض الكلى المزمنة (CKD) تؤثر في أكثر من 850 مليون شخص حول العالم.

إهمال علاج أمراض الكلى يسبب مضاعفات خطرة وارتفاع خطر الوفاة المبكرة

وحذرت هيئة الرعاية الصحية من إهمال الكشف المبكر والعلاج، حيث يمكن أن تتطور هذه الأمراض إلى الفشل الكلوي، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة وارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

ودعت هيئة الرعاية الصحية إلى تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر للحفاظ على صحة الكلى.

عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الكلى

وكشفت عن عوامل الخطر التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الكلى تشمل:

١- السكري

٢- ارتفاع ضغط الدم

٣- أمراض القلب والأوعية الدموية

٤- السمنة

٥- التاريخ العائلي لأمراض الكلى

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وكانت حذرت وزارة الصحة من ظهور علامات وأعراض لمرضى الكلى الصائمين في شهر رمضان الكريم يمكن أن تسبب مضاعفات لهم.

أعراض عند ظهورها على مريض الكلى يجب كسر الصيام

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم هذه الأعراض تشمل:

١- تورم في الجسم أو القدمين

٢- هبوط شديد في السكر أو الضغط

٣- فقدان الشهية

٤- غثيان أو قيء

٥- قلة معدل البول أو انقطاعه

أمراض الكلى

نصائح لمرضى الكلى في رمضان لصيام آمن

وأكدت وزارة الصحة أن مريض الكلى الذي يرغب في الصيام عليه اتباع النصائح الآتية:

١- الاهتمام بوجبة السحور لتجنب التعب أثناء الصيام.

٢- استشارة الطبيب المعالج عن الكمية المسموحة من البروتينات.

٣- الحذر من تناول العرقسوس والدهون والحلويات.

٤- تجنب تناول المخللات والموالح.

٥- تجنب أخذ مدرات البول كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين من القهوة والشاي، والمشروبات الغازية.

٦-ضرورة الالتزام بأخذ جرعات الدواء المحددة في مواعيدها وعدم نسيان أي جرعة.

٧- عند حدوث تعذر في التبول وملاحظة أي تورم أو انتفاخ في الجسم يجب استشارة الطبي فورًا.

وظائف الكلى

والكلى هي العضو المسؤول عن تنقية الدم للتخلص من الفضلات والسموم والحفاظ على اتزان تركيز المعادن في الدم وتصنيع البول وكل ما يزيد عن حاجة الجسم من ماء وأملاح وسكر وغيرها يتخلص منه الجسم عن طريق البول من خلال الكلى.



أكدت وزارة الصحة أن الصيام السليم الذي يهتم فيه الصائم بشرب كمية كافية من الماء لتعويض نقص السوائل في الجسم وترطيب الكلى حتى لا تصاب بالضرر يكون له مردود إيجابي على أجهزة الجسم كافة بما فيها الكلى ولكن غير ذلك فقد يكون الصيام سببا في إلحاق الضرر بالكلى بشكل واضح.

حالات ممنوع فيها الصوم لارتباطها بصحة الكلى



وكشفت عن الحالات الممنوع فيها الصوم لمرضي الكلى منها:



١-مرض كرونز لكونه يزيد امتصاص الاوكزالات وبالتالي ترسبها في الكلى.

٢- المصابون باعتلال الغدة الجار درقية.

٣- من لديهم ارتفاع في حمض اليوريا لسبب من الأسباب.

٤- تناول الأدوية المدرة للبول التي ترفع خطر حدوث الجفاف وبالتالي الإصابة بحصى الكلى والالتهابات.

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