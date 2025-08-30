أنواع الفشل الكلوي وأعراضه وطرق التشخيص

الفشل الكلوي هو حالة طبية خطيرة قد تكون حادة ومؤقتة أو مزمنة ومستمرة. يتميز الفشل الكلوي الحاد بحدوثه المفاجئ، بينما يتطور الفشل الكلوي المزمن بشكل تدريجي على مدى فترة طويلة.

وتُعد القدرة على التعرف على العلامات التحذيرية المبكرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا مشاكل في المسالك البولية وضيق التنفس.

ومع ذلك، قد لا تظهر أي أعراض على بعض المصابين، مما يجعل التشخيص الطبي هو السبيل الوحيد للتأكد، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

علامات وأعراض الفشل الكلوي

يمكن أن تختلف علامات وأعراض الفشل الكلوي بشكل كبير من شخص لآخر. تشمل الأعراض المبكرة التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

تورم، خاصة في الساقين، الكاحلين، والمنطقة المحيطة بالعينين.

انخفاض كمية البول، قد يلاحظ المصاب نقصًا ملحوظًا في التبول.

ضيق التنفس، وهو عرض شائع يرتبط بتراكم السوائل في الجسم.

وقد لا تظهر أي أعراض على بعض الأفراد في المراحل المبكرة من المرض، ما يجعلهم لا يدركون إصابتهم.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن ما يقرب من 90% من المصابين بأمراض الكلى المزمنة لا يدركون حالتهم.

أما في الحالات التي تظهر فيها الأعراض، فقد تتضمن:

الشعور بالمرض، مثل الغثيان والقيء.

الإرهاق والتعب الشديد.

الارتباك نتيجة لتراكم السموم في الجسم.

آلام في الصدر.

التشنجات والنوبات أو الغيبوبة في الحالات الشديدة.

أعراض أخرى: مثل فقدان الوزن غير المبرر، الضعف العام، الحكة، تشنجات العضلات، فقر الدم، وصعوبة النوم.

الفحوصات التشخيصية

لتشخيص الفشل الكلوي، يطلب الأطباء مجموعة من الفحوصات المخبرية والإشعاعية. تشمل هذه الفحوصات:

تحليل البول: يكشف عن وجود بروتين الألبومين في البول، وهو مؤشر مبكر على تلف الكلى.

فحوصات الدم: تقيس مستويات الإلكتروليتات والكرياتينين، حيث تشير المستويات المرتفعة من الكرياتينين إلى ضعف وظائف الكلى.

التصوير الإشعاعي: مثل الأشعة السينية على البطن والموجات فوق الصوتية للكلى، والتي تساعد على تحديد وجود انسدادات، تشوهات، أو أورام. كما يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية بتقنية دوبلر لتقييم تدفق الدم إلى الكلى.

خزعة الكلى: إجراء يتضمن أخذ عينة صغيرة من نسيج الكلى لتحليلها والكشف عن تلف الخلايا.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب على أي شخص يلاحظ ظهور علامات الفشل الكلوي استشارة الطبيب فورًا، حيث يمكن أن يؤدي تجاهل الحالة إلى مضاعفات خطيرة. في حال ظهور أعراض حادة مثل آلام الصدر، صعوبة التنفس، الارتباك، النوبات، أو الغيبوبة، يجب طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور.

