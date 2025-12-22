مصطفى زيكو يقود هجوم بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر

18 حجم الخط

كأس مصر، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مسار في إطار بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حتفظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره نادي مسار في الخامسة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

حكام مباريات اليوم في كاس مصر

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء طاقمي حكام لقائي بيراميدز أمام مسار والمصري مع دكرنس اللذان يقامان اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور الأول(32) بالنسخة رقم 94 لبطولة كأس مصر.

جاءت الاختيارات كما يلي:

بيراميدز × مسار: صبحي العمراوي (حكما للساحة)، خالد حسين ومحمد عاطف الزناري (مساعدين)، محمد طعيمة (حكما رابعا).

المصري × دكرنس: مصطفى الشهدي (حكما للساحة)، عمر فتحي ومحمود دين (مساعدين)، محمد رمضان (حكما رابعا).

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس

