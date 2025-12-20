صرخة من أحد أبطال أكتوبر إلى وزير الشباب؟!

18 حجم الخط

من المؤكد أن جماهير الزمالك يهمها في المقام الأول، الفرق الرياضية وتحقيقها البطولات، ومجلس الإدارة للأسف حقق الفشل في كل الألعاب، وبالرغم من تمسك الجماهير بمساندة الفانلة التى ارتبط بها سنوات طويلة، والجماهير هى الأكبر عربيا وأفريقيا، إلا أن إدارة الزمالك فشلت في كل شيء، دمرت كل الفرق الرياضية، وحتى أرض أكتوبر أصبحت في مهب الريح..

ولم نرَ أي شيء قدمه مجلس الإدارة من كل الوعود التي أطلقوها، من إنهم يعرفون مشاكل الزمالك جيدا، وأنهم جهزوا ملفات الإصلاح، وأن معهم أربعين رجل أعمال يدعمون المجلس لحل كافة المشاكل، ولكن تحول النادي في مهب الريح بسبب ضعف وفشل المجلس، وهذا ما كنت حذرت منه قبل الانتخابات..

لأن هؤلاء ظلوا سنوات يحاربون النادي لاسقاطه بدعوى محاربة مجلس الإدارة السابق، وحذرنا مرارا ولكن للأسف جاء مجلس الإدارة الحالي وليتهم قادرين على فعل شيء مفيد للنادي، ولكنهم عجزة فشلة واستمرارهم كارثة على مستقبل النادي الذى يدار من خارج النادي..

وللأسف من يذهب إلى النادي سيدرك سريعا حالته المتردية، مجلس لا يذهب إلى النادي، نظافة النادي متدنية، العام الماضى لم يتم تسليم الأعضاء كارنيه، وطالما وصلنا إلى حالة النادى الداخلية، فقد وصلنى رسالة من الاستاذ عبدالله بخيت الشاعر وأحد أبطال حرب أكتوبر، والمكرم من الدولة، هذه الرسالة تقول:

ابني وليد عبد الله أحمد بخيت، مدير شئون العاملين ونائب مدير النادي أثناء المجلس المنتخب السابق، تم وقفه عن العمل بدون أسباب فتم رفع قضية لإعادته إلى عمله، وبالفعل حكمت المحكمة بعودته للعمل منذ 10 أيام، والخطاب وصلنى يوم الأربعاء 17 ديسمبر، ولكن لم يتم تكليفه بأي عمل، وتم رفع مذكرة من مدير شئون العاملين بالنادي بوقفه مرة أخري عن العمل قبل تكليفه بأي عمل.. في تعنت سافر لاحكام القضاء!



وتحمل الرسالة شكوى أخرى متعلقة بشقيقه محمد عبد الله أحمد بخيت.. ويعمل بالاشتراك منذ 9 سنوات، ويحمل مؤهل عالي وله خبرة في البرمجة.. فوجئ بنقله إلى إدارة الأمن، ولم ينفذ القرار بالطبع وتم تسجيله غياب حتى يتم فصله!

ويقول الشاعر عبدالله بخيت: لا أ دري لماذا التعنت مع أولادي، بودي توضيح الأسباب؟ وهل هذا رد الجميل لبطل من أبطال أكتوبر؟!

انتهت رسالة البطل عبدالله بخيت، والسؤال: هل محاربة العاملين وقطع أرزاقهم من مهام مجلس الإدارة؟ القضاء أعاد موظف للعمل فلماذا محاربة أبناء النادي؟ ماذا يفعل وهو رب أسرة، المخطىء يحاسب ولكنه يتم معاقبته بلا مبرر وللمرة الثانية يتم وقفه عن العمل، والأمر الثانى لماذا التنكيل بموظف يعمل من تسع سنوات في الاشتراكات فيتم نقله إلى الأمن؟

ليس ذنب أي منهما أنهما يعملان من سنوات طويلة في خدمة النادي، والسؤال إلى وزير الشباب باعتبار وزارة الشباب هي الجهة التى تشرف على النادي والتي من حقها إعادة الحق لأصحابه، ما هذا التعنت تجاه موظفين يعملوم بكل تفاني؟ فهل يسمع الوزير صرخة أحد أبطال انتصار أكتوبر الذى يتم التنكيل بأولاده بلا مبرر؟!

