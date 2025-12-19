الحصر العددي بجميع دوائر المنوفية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أعلنت اللجان العامة بالدوائر الانتخابية الست بمحافظة المنوفية، الانتهاء من أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي لكافة اللجان الانتخابية، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

الدائرة الأولى - بندر ومركز شبين الكوم

أسفرت النتائج عن حصول المرشح معتز حجازي على 61 ألفًا و668 صوتًا، بينما حصل المرشح شريف الغرابلي على 50 ألفًا و575 صوتًا، وحصل المرشح العناني حمودة على 28 ألفًا و191 صوتًا، فيما نال المرشح إمام الجندي 33 ألفًا و500 صوت.

الدائرة الثانية - قويسنا وبركة السبع

بلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت 547 ألفًا و254 ناخبًا، وشارك في التصويت 86 ألفًا و541 ناخبًا.

وسجلت الأصوات الباطلة 2 ألف و417 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 84 ألفًا و124 صوتًا.



وأسفرت النتائج عن حصول المرشح عبد العزيز شلف على 39 ألفًا و60 صوتًا، والمرشح عبد الحكيم التعلب على 39 ألفًا و303 أصوات، والمرشح محمد العدوي على 44 ألفًا و905 أصوات، فيما حصل المرشح هشام عبد الواحد على 44 ألفًا و980 صوتًا.

الدائرة الثالثة - تلا والشهداء

بلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت 492 ألفًا و542 ناخبًا، وشارك في التصويت 102 ألفًا و757 ناخبًا.

وسجلت الأصوات الباطلة 3 آلاف و964 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 98 ألفًا و793 صوتًا.



وحصل المرشح إبراهيم خليف على 66 ألفًا و959 صوتًا، والمرشح عماد الغراب على 61 ألفًا و230 صوتًا، والمرشح منتصر عمار على 34 ألفًا و83 صوتًا، فيما نال المرشح عبد الغني الشرقاوي 35 ألفًا و314 صوتًا.

الدائرة الرابعة - أشمون

أسفرت نتائج الفرز عن حصول المرشح صابر عبد القوي على 56 ألفًا و737 صوتًا، بينما حصل المرشح محمد فايز بركات على 77 ألفًا و540 صوتًا، وحصل المرشح محمد العراقي على 41 ألفًا و135 صوتًا، فيما نال المرشح محمود محيي الدين 45 ألفًا و690 صوتًا.

الدائرة الخامسة - الباجور

بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 264 ألف ناخب، وشارك في جولة الإعادة 73 ألفًا و744 ناخبًا.



وسجلت الأصوات الباطلة 5 آلاف و215 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 68 ألفًا و529 صوتًا.



ووفقًا للنتائج الأولية، حصل المرشح الدكتور أحمد السبكي على 36 ألفًا و122 صوتًا، بينما حصل المرشح محمد فايز على 32 ألفًا و407 أصوات.

الدائرة السادسة: سرس الليان – منوف – السادات

بلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت 611 ألفًا و279 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 57 ألفًا و994 ناخبًا.

وسجلت الأصوات الباطلة 5 آلاف و921 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 52 ألفًا و73 صوتًا.



وأسفرت النتائج عن حصول المرشح محمد صبحي على 48 ألفًا و297 صوتًا، في حين حصل المرشح أحمد أبو زيد على 3 آلاف و776 صوتًا.

500 مقر انتخابي و541 لجنة فرعية لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين ناخب

وكانت محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها للعملية الانتخابية من خلال تجهيز 500 مقر انتخابي تضم لجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و973 ألفًا و483 ناخبًا بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

منافسة قوية بين 20 مرشحًا على 10 مقاعد فردية بالمحافظة

وشهدت جولة الإعادة بمحافظة المنوفية منافسة قوية بين 20 مرشحًا يتنافسون على 10 مقاعد فردية موزعة على 6 دوائر انتخابية، وذلك بعد حسم مقعد واحد خلال الجولة الأولى بدائرة منوف – السادات – سرس الليان لصالح النائب سليمان خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وسط ترقب لحسم النتائج النهائية مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية.

