ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شبكة منظمة تقوم باستغلال الأطفال الأحداث في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة؛ في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحماية حقوق الأطفال.



أسفرت تحريات مباحث رعاية الأحداث عن تحديد شبكة مكونة من 10 رجال و3 سيدات، من بينهم 8 لهم معلومات جنائية سابقة، يقومون باستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المقبوض عليهم، وبحوزتهم 15 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال واستغلالًا لهم بطريقة ممنهجة.

عند مواجهتهم، اعترف جميع المقبوض عليهم بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم، مؤكدين أنهم يستغلون الأطفال لتعظيم الأرباح المالية، دون أي مراعاة لحقوقهم أو سلامتهم الجسدية والنفسية.

الإجراءات القانونية ورعاية الأطفال

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع إعداد التقارير اللازمة للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

كما تم تسليم الأحداث إلى أهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن الرعاية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم إلى إحدى دور الرعاية الرسمية، لضمان حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم وحياتهم اليومية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن سياسة حازمة لمكافحة الجرائم المنظمة واستغلال الأحداث وحماية حقوق الأطفال، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

