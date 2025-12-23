الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة

ضبط شبكة تستغل الأطفال
ضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شبكة منظمة تقوم باستغلال الأطفال الأحداث في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة؛ في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحماية حقوق الأطفال.


أسفرت تحريات مباحث رعاية الأحداث عن تحديد شبكة مكونة من 10 رجال و3 سيدات، من بينهم 8 لهم معلومات جنائية سابقة، يقومون باستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المقبوض عليهم، وبحوزتهم 15 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال واستغلالًا لهم بطريقة ممنهجة.

عند مواجهتهم، اعترف جميع المقبوض عليهم بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم، مؤكدين أنهم يستغلون الأطفال لتعظيم الأرباح المالية، دون أي مراعاة لحقوقهم أو سلامتهم الجسدية والنفسية.

الإجراءات القانونية ورعاية الأطفال

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع إعداد التقارير اللازمة للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

كما تم تسليم الأحداث إلى أهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن الرعاية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم إلى إحدى دور الرعاية الرسمية، لضمان حماية الأطفال وتأمين مستقبلهم وحياتهم اليومية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن سياسة حازمة لمكافحة الجرائم المنظمة واستغلال الأحداث وحماية حقوق الأطفال، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستغلال الأحداث التسول بالقاهرة مباحث رعاية الأحداث حماية الاطفال الجرائم المنظمة ضبط متهمين وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في أسوان

الداخلية تصدر قرارًا برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات متحركة في المحاور الرئيسية

ضبط طن مخدرات و148 سلاحا ناريا في حملة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

بعد أسبوع من زواجهما، مصرع عروسين إثر تسرب غاز داخل شقة بأكتوبر

تفاصيل حريق مخزن أخشاب بمؤسسة الزكاة والحماية المدنية تكافح ألسنة اللهب

حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمؤسسة الزكاة في المرج

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads