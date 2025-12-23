ضبط منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.



تفاصيل الواقعة

أفادت التحريات بأن المتهمين قاما بانتحال صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك، حيث كانوا يطالبون المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض، منح أو مساعدات مالية، وبذلك تمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهما، وكشفا ارتكابهما 7 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب الاحتيالي.

المضبوطات والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما: مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، 4 هواتف محمولة احتوت على دلائل تثبت تورطهما في جرائم النصب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على تفاصيل النشاط الإجرامي وملاحقة أي متورطين آخرين.

