الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

ضبط شخصين بالمنيا
ضبط شخصين بالمنيا لارتكابهما جرائم النصب الإلكتروني
18 حجم الخط

 تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.


تفاصيل الواقعة

أفادت التحريات بأن المتهمين قاما بانتحال صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك، حيث كانوا يطالبون المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم في الحصول على قروض، منح أو مساعدات مالية، وبذلك تمكنوا من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهما، وكشفا ارتكابهما 7 وقائع مماثلة بنفس الأسلوب الاحتيالي.

المضبوطات والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما: مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، 4 هواتف محمولة احتوت على دلائل تثبت تورطهما في جرائم النصب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على تفاصيل النشاط الإجرامي وملاحقة أي متورطين آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب الالكترونى الإحتيال على المواطنين المنيا بطاقات الدفع الالكترونى ضبط متهمين مكافحة الجرائم وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في أسوان

الداخلية تصدر قرارًا برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات متحركة في المحاور الرئيسية

ضبط طن مخدرات و148 سلاحا ناريا في حملة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

بعد أسبوع من زواجهما، مصرع عروسين إثر تسرب غاز داخل شقة بأكتوبر

تفاصيل حريق مخزن أخشاب بمؤسسة الزكاة والحماية المدنية تكافح ألسنة اللهب

حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمؤسسة الزكاة في المرج

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads