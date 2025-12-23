18 حجم الخط

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة سموحة، يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة اون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواصل عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع ثلاثي الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

موعد مباريات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر



-الثلاثاء 23 ديسمبر

مودرن سبورت ضد وادى دجلة..5 مساء

غزل المحلة ضد الأهلى..5 مساء

-الاربعاء 24 ديسمبر

فاركو ضد انبى..5 مساء

كهرباء الاسماعيلية ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش..8 مساء

-الخميس 24 ديسمبر

الجونة ضد البنك الاهلى..5 مساء

حرس الحدود ضد المصري..5 مساء

بيراميدز ضد الاسماعيلى..8 مساء

الزمالك ضد سموحة..8 مساء

جوائز كأس عاصمة مصر



ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع عائدها المادى.

