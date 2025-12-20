محافظ أسيوط يبحث مع وزير الأوقاف جهود تعزيز الخطاب الديني (فيديو)

18 حجم الخط

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال زيارته للمحافظة، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال نشر الفكر المستنير وترسيخ القيم الوطنية، بالتزامن مع مناقشة رسالة ماجستير بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف، من بينهم الدكتور أحمد نبوي عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور حسين القاضي مدير عام المراكز الثقافية بالوزارة، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط بزيارة وزير الأوقاف، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في تحصين وعي الشباب ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

تنظيم مسابقة للدعاة والأئمة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه

واستعرض محافظ أسيوط جهود المحافظة في دعم العمل الدعوي، معلنًا عن تنظيم مسابقة للدعاة والأئمة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه مستعرضًا المسابقة التي تم تنظيمها في وقت سابق للطلاب الازهر في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والسيرة، بقيمة 100 ألف جنيه أيضا، على أن يتم تكريم الفائزين في احتفال يقام بالقاهرة برعاية وتشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرص محافظة أسيوط على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر، مشددًا على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة في نشر الوعي وبناء الإنسان، ودعم مبادرة الكتاتيب باعتبارها منارات للعلم والحوار في شتى العلوم الدينية والإنسانية، وفيما يتعلق بملف الفتوى، أشار إلى دعم المحافظة لهذا الملف من خلال تخصيص مقرات للجان الفتوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الفتاوى المرتبطة بشئون حياتهم الدينية والمعيشية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مثمنًا أوجه التعاون المثمر مع المحافظة في دعم بيوت الله وتجديدها، ومشيدًا بتضافر الجهود في تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك" وأنشطة البر المجتمعي التي تنفذها الوزارة. كما أكد أن محافظة أسيوط تعد من المحافظات الرائدة التي شهدت إنجازات ملموسة في المشروعات القومية وتطوير الخدمات العامة.

ترسيخ خطاب ديني رشيد قائم على الوسطية

وشدد وزير الأوقاف على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات التنفيذية لترسيخ خطاب ديني رشيد قائم على الوسطية والفهم الواعي لمقاصد الشريعة، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وفكرية سليمة، ودعم الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الهوية الوطنية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتوعوية، ودور المساجد في بناء الوعي ونشر القيم الدينية والوطنية، ودعم جهود التنمية الشاملة، إلى جانب استعراض خطة تطوير وإنشاء المساجد بالمحافظة، وما تحقق من مشروعات تنموية وخدمية في هذا الإطار.

