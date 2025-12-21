الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ختام ورش الدليل المعياري الموحد لحماية الأطفال بأسيوط

ورش العمل الخاصة
ورش العمل الخاصة بالدليل المعياري بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ختام فعاليات المرحلة الثالثة من ورش العمل الخاصة بالدليل المعياري الموحد لحماية الأطفال، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وذلك في إطار خطة برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الطفل "بكرة بينا"، وبهدف رفع كفاءة وقدرات العاملين بلجان حماية الطفل بالمراكز والأحياء.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الورش تأتي ضمن جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز منظومة حماية الأطفال وتطوير آليات العمل داخل لجان الحماية العامة والفرعية على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن ورش العمل شهدت مشاركة أعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل برئاسة ولاء مسعود مدير الوحدة، إلى جانب 75 عضوًا من لجان حماية الطفل ممثلي الوحدات الفرعية بالمراكز والأحياء، وذلك بقاعة مركز تدريب النيل، تحت إشراف الدكتور سمير أبو ريا، مدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل واستشاري المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضاف أبو النصر أن المرحلة الثالثة من الورش عقدت بمحافظة أسيوط خلال ديسمبر الجاري، وتولى التدريب خلالها مدربو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدليل التدريبي الموحد، وبحضور حسني رجب الطويل، مشرف فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة أعضاء لجان الحماية وتعزيز آليات التدخل السريع للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر، وفق المعايير الوطنية المعتمدة.

وشدد المحافظ على أهمية استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير قدرات لجان حماية الطفل، بما يضمن حماية متكاملة للأطفال من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات المعرضة للخطر، بما يحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ودوره الحيوي في حماية حقوق الطفل وتقديم الخدمات بصورة لائقة.

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرًا جديدًا لدعم حقوق الطفل|فيديو

محافظ أسيوط: ورشة عمل لحماية الأطفال ورفع قدرات العاملين باللجان العامة 

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من التدريبات وورش العمل المتخصصة، التي تستهدف رفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية، وتمكينهم من التعامل المهني مع مختلف الحالات، لا سيما في القرى والنجوع، مع توحيد المفاهيم والمعايير الأساسية لحماية الطفل، وتعزيز الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات، بما يسهم في حماية الأطفال والمرأة والحفاظ على حقوقهم وفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة التدخل السريع الدكتورة سحر السنباطي القومي للطفولة والامومة اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل الوحدة العامة لحماية الطفل رؤية مصر 2030 لجان حماية الطفل محافظ أسيوط محافظة اسيوط مستهدفات رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تدريبات مكثفة في المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا

محافظ أسيوط يبحث مع وزير الأوقاف جهود تعزيز الخطاب الديني (فيديو)

جامعة أسيوط الأهلية تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية لـ 2025

وزير الأوقاف يبحث مع رئيس جامعة أسيوط آفاق التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتوعوية

تحصين 135 ألف رأس ماشية وزيارات ميدانية لـ5 آلاف منزل بأسيوط

محافظ أسيوط يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث عدد من المشروعات التنموية

محافظ أسيوط يعلن إعادة فتح كوبري نجع سبع بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

محافظ أسيوط يعلن افتتاح صيدلية "إسعاف 24" بحي شرق

الأكثر قراءة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تريلا من أعلى الدائري وتسببها في حريق منزل ومحلات

بالأسماء، مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads