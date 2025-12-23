الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

 

انطلقت قبل قليل، احتفالية وزارة السياحة والآثار، لنقل ألواح مركب خوفو الثانية من مكان ترميمها بالمتحف المصري الكبير لمكان عرضها بمتحف مراكب خوفو بالمتحف للبدء في إعادة تركيبها أمام الزائرين.

تركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

واستعان مرممو  المجلس الأعلى للآثار بونش لرفع ونقل ألواح المركب تمهيدا لتركيبها في الأماكن المخصصة لها داخل هيكل المركب د، حيث سيتم تركيب 7 قطع.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية شريف فتحي وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار.

15 ألف زائر يوميًا للمتحف المصري الكبير

وكانت وزارة السياحة والآثار، أكدت أن  المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعمول بها منذ افتتاحه للجمهور في يوم 4 من نوفمبر الماضي، دون أي تغيير. 

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة بالمتحف المصري الكبير تسير بصورة طبيعية ومنظمة، وقد شهد المتحف منذ افتتاحه إقبالًا ملحوظًا من الزائرين المصريين والأجانب، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المشروع الحضاري الفريد، حيث بلغ متوسط عدد الزائرين حتى الآن 15 ألف زائر يوميًا وهو ما يتناسب مع الطاقة القصوى لاستيعاب الزائرين والكثافة في مختلف أوقات الزيارة.

حقيقة وقف الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وفي هذا الإطار، وحرصًا من  وزارة السياحة والآثار على تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف بما يتوافق مع طاقته الاستيعابية، وضمان انسيابية الدخول والخروج، والحفاظ على راحة وأمان الزائرين، وتحسين جودة التجربة السياحية، والحفاظ على مقتنياته الأثرية، فقد تقرر، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول وزيارة المتحف، وإيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف.

