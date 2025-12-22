وزير الصحة: تشكيل لجنة متخصصة لبحث توطين صناعة اللقاحات

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين مع ممثلي عدد من قطاعات وهيئات الدولة، لمناقشة آليات دعم وتمكين شركات التصنيع الدوائي، وإعداد ورقة عمل متكاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين صناعة المركبات الحيوية والبيولوجية.

توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعميق توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركّز على إعداد ورقة عمل عملية تتضمن المتطلبات الفعلية لتطوير الصناعات الدوائية، مع التأكيد على قابلية التنفيذ على أرض الواقع، وتمكين الشركات المصنعة، وتحفيز الاستثمار المحلي، إلى جانب طرح حزم استثمارية جديدة في مجالات الأدوية واللقاحات والصناعات الحيوية.

وأضاف أن المناقشات تناولت سبل الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لدعم صناعة الدواء، وبحث الإجراءات الحكومية المحفزة للاستثمار، بما يعزز كفاءة الشركات الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

دراسة تشكيل لجنة متخصصة لتوطين صناعة اللقاحات

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الخروج بإجراءات واضحة وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى دراسة تشكيل لجنة متخصصة لتوطين صناعة اللقاحات، وتنظيم مؤتمر متخصص لعرض الحوافز الاستثمارية وآليات التوطين، فضلًا عن تعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات والمسئولين، من بينهم الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، إلى جانب قيادات قطاعات الشئون الوقائية ومكافحة العدوى والمستشفيات، وممثلي غرف صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وعدد من الخبراء التنفيذيين في المجال.

