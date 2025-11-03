محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الحمى القلاعية

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الجهات المعنية، لبحث حزمة إجراءات احترازية واستباقية للوقاية من الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وإنفلونزا الطيور مع بدايات فصل الشتاء وزيادة النشاط الفيروسي.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا لاتخاذ إجراءات احترازية واستباقية للوقاية من الحمى القلاعية

جاء ذلك بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية الطب البيطري والصحة والزراعة والأوقاف والوحدات المحلية والمجالس واللجان بالمحافظة.

وأكد " المحافظ " علي أن الخطوات التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة هي إجراءات وقائية واستباقية روتينية معتادة لحماية صحة المواطنين والمربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة باعتبارها مصدر رزق لآلاف الأسر بالمحافظة، وأن هذه الإجراءات يتم تطبيقها مع دخول فصل الشتاء كل عام، وذلك استباقا لأي نشاط فيروسي قد يحدث نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وهذه الإجراءات لا تعكس وجود أي انتشار للمرض، وإنما تهدف لمنع ظهوره من الأساس.

لا توجد أي حالة طوارئ أو وضع يدعو للقلق

كما أكد " مرزوق " على أنه لا توجد أي حالة طوارئ أو وضع يدعو للقلق، وأن الأسواق تعمل بصورة طبيعية، وحركة البيع والشراء تسير بشكل معتاد، وأن التحصينات والمتابعات الميدانية خط دفاع وقائي مبكر وليس رد فعل لحالات طارئة.

ووجه " المحافظ " بخروج لجان بيطرية يوميا إلى القرى والأسواق والمزارع الكبرى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع متابعة سجلات التحصين، وتتبع أي بؤر اشتباه مبكرًا، وتوفير اللقاحات المعتمدة وسلسلة تبريد سليمة، وتحديد أولويات للمناطق كثيفة التربية، وتطبيق العزل الوقائي للحيوانات الجديدة من ( 7 الي 10 ) أيام قبل خلطها بالحيوانات القديمة.

وشدد " مرزوق " على اتخاذ إجراءات الوقاية ضد إنفلونزا الطيور، داخل المزارع والعشش ونقاط الذبح وهي (التطهير الدوري، توفير أدوات وقاية للعاملين، منع الخلط بين الطيور السليمة والمريضة، والتخلص الآمن من النافق)، بالإضافة إلي تشديد الرقابة على حركة نقل الطيور، والتأكد من التراخيص والشهادات البيطرية، ومتابعة المجازر ونقاط الذبح المصرح بها.

الوعي هو خط الدفاع الأول

وأكد " المحافظ " علي أن الوعي هو خط الدفاع الأول، ووجه بعقد ندوات توعوية لمربي الماشية والدواجن تشرح باختصار علامات الاشتباه وكيفية الإبلاغ السريع، وأهم إجراءات الوقاية وهي (عدم شراء أو نقل حيوانات او طيور غير محصنة أو مجهولة المصدر - عزل أي حالة مشتبه بها فورا وعدم تداول منتجاتها - الالتزام بمواعيد التحصين الدورية - غسل الأيدي والأدوات بعد التعامل مع الطيور أو الحيوانات وطهي الدواجن والبيض جيدًا).

كما وجه " مرزوق " بالتنسيق الكامل بين مديرية الطب البيطري والزراعة والوحدات المحلية، وخطة تحرك سريعة عند أي بلاغ من غير تعطيل للأسواق أو حركة البيع والشراء، وإعلان أرقام التواصل للمواطنين لتلقي بلاغات الاشتباه أو الاستفسارات عبر غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة علي الأرقام التالية:

📞 0502316644 – 0502314880 – 0502327792 (أرضي أو محمول)، و114 (أرضي).

