البطارية والإطارات، أجزاء يجب صيانتها في السيارة قبل فصل الشتاء

تشهد العديد من المحافظات الساحلية لتغيرات شديدة في الطقس، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، الذي يشكل خطر كبير علي السيارات في حالة عدم إجراء الصيانات الدورية، يؤدي الطقس البارد إلى تقليل أداء بطارية سيارتك بشكل كبير.

وفي حالة ضعف البطارية فقد تواجه صعوبة في تشغيل سيارتك، لذا لابد من فحص بطاريتك للتأكد من أنها تحتفظ بالشحن، إذا كان عمرها أكثر من ثلاث سنوات، ففكر في استبدالها كإجراء احترازي.

وحال إذا قررت الاستمرار في استخدام إطاراتك الحالية، فتأكد من أن عمق مداسها كافٍ – يوصى بما لا يقل عن 5/32 بوصة للقيادة في الشتاء. أيضًا، تحقق من ضغط الإطارات بانتظام، حيث يمكن أن ينخفض مع درجة الحرارة.

فحص الأضواء والإشارات

في فصل الشتاء، تميل الرؤية إلى التدهور. وهذا يجعل من المهم بشكل خاص أن تكون الأضواء/الإشارات الخارجية لسيارتك في حالة جيدة. اختبر الأضواء والمؤشرات واستبدل أي مصابيح حسب الضرورة. للحصول على رؤية مثالية، من المهم أيضًا التحقق من مزيل الصقيع.

استبدل شفرات المساحات وأعد تعبئة سائل الغسيل

تعتبر الرؤية الواضحة أمرًا بالغ الأهمية في ظروف الشتاء عندما تعيق الثلوج والجليد والطين رؤيتك. غالبًا ما تتآكل شفرات المساحات بسرعة، لذا استبدلها إذا كانت تلطخ الزجاج الأمامي أو تفشل في تنظيفه بشكل فعال. استخدم أيضًا سائل غسيل مناسب للشتاء لا يتجمد على الزجاج الأمامي في درجات الحرارة الباردة.

التحقق من الفرامل الخاصة بك

تعتبر المكابح الجيدة ضرورية للقيادة الآمنة على مدار العام، ولكنها أكثر أهمية خلال فصل الشتاء عندما تكون ظروف الطريق غير متوقعة. افحص نظام المكابح لديك للتأكد من أن الوسادات والأقراص والفرامل تعمل بشكل جيد. يجب معالجة أي مشاكل في المكابح على الفور، حيث تتطلب القيادة في فصل الشتاء أقصى قدر من قوة التوقف.

علامات لتسرب سائل التبريد

يعد سائل التبريد ضروريًا للحفاظ على درجة حرارة المحرك المناسبة، وقد يؤدي تسرب سائل التبريد إلى حدوث مشكلات خطيرة. فيما يتعلق بعلامات تسرب سائل التبريد دعونا نلقي نظرة على أربع علامات تحذيرية لتسرب سائل التبريد.

1 – بقع مياه أسفل سيارتك

من أكثر العلامات الملحوظة لتسرب سائل التبريد هو العثور على بركة أو بقع أسفل سيارتك. عادةً ما يكون سائل التبريد بلون ساطع – غالبًا ما يكون أخضر أو برتقالي (رغم أن لونه قد يكون مختلفًا) – ورائحة طيبة. إذا رأيت بركًا من السائل اللامع في مكان وقوف سيارتك، فهذه علامة على أن سائل التبريد يتسرب من سيارتك. تشمل الأسباب الشائعة لتسرب سائل التبريد المبرد والخراطيم ومضخة المياه.

2 – ضوء تحذير درجة حرارة المحرك



مراقبة الحرارة التي تؤثر على المحرك

إذا كانت هناك مشكلة في نظام التبريد، مثل تسرب سائل التبريد، فقد يضيء مصباح تحذير درجة حرارة المحرك على لوحة القيادة. يشير هذا المصباح التحذيري إلى أن المحرك يعمل بدرجة حرارة أعلى من المعتاد، وهو ما قد يكون علامة على عدم وجود كمية كافية من سائل التبريد المتداول عبر النظام. إذا رأيت هذا المصباح، فيجب عليك التوقف في أقرب وقت ممكن والسماح للمحرك بالتبريد. تحقق من مستوى سائل التبريد واطلب من الميكانيكي فحص سيارتك لمعالجة المشكلة الأساسية.

3 – إعادة تعبئة سائل التبريد بشكل متكرر



من العلامات الأخرى التي تشير إلى تسرب سائل التبريد هو الحاجة إلى إعادة ملء سائل التبريد في سيارتك بشكل متكرر. في الظروف العادية، يجب أن يظل مستوى سائل التبريد مستقرًا نسبيًا. إذا وجدت نفسك تضيف سائل تبريد بانتظام، فهذا يشير إلى وجود تسرب في مكان ما في نظام التبريد. لأسباب تتعلق بالسلامة، تذكر أنه يجب عليك التحقق من/إضافة سائل التبريد فقط عندما يكون محركك باردًا.

4 – ارتفاع درجة حرارة المحرك

ارتفاع درجة حرارة المحرك هو أحد الأعراض الخطيرة التي قد تكون مرتبطة بتسرب سائل التبريد. إذا أظهر مقياس درجة الحرارة على لوحة القيادة أن المحرك يعمل ساخنًا أو لاحظت خروج بخار من أسفل غطاء المحرك، فقد لا يكون هناك ما يكفي من سائل التبريد في النظام.

فحص مياه التبريد



يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في تلف شديد للمحرك إذا لم يتم التعامل معه على الفور. إذا ارتفعت درجة حرارة محركك، فاتركه جانبًا بأمان، واتركه يبرد، وافحص مستوى سائل التبريد. ثم قم بإخطار الميكانيكي حتى يمكن حل المشكلة الأساسية.

