الزراعة تطلق خطا ساخنا للإبلاغ عن حالات الحمى القلاعية وتكثف حملات التحصين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخط الساخن رقم 19561 لتلقي بلاغات المربين عن أي حالات مرضية يشتبه في إصابتها بالحمى القلاعية أو حمى الوادي المتصدع، وللرد على استفساراتهم بشأن أماكن الحملة القومية لتحصين الماشية التي تنفذها الوزارة حاليا في جميع المحافظات.

وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية، ورفع المناعة الوقائية قبل دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن فرق التحصين التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل عملها الميداني المكثف في القرى والأسواق والمزارع، لضمان وصول اللقاح إلى كل رأس ماشية.

وكشفت تقارير الهيئة أن الحملات السابقة نجحت في تحصين ملايين الرؤوس على مستوى الجمهورية، حيث تم تحصين 3.6 مليون رأس في الحملة الأولى، و3.4 مليون في الثانية، إضافة إلى نحو 4 ملايين رأس بلقاح السلالة الجديدة (SAT1)، بينما تم خلال الأسبوع الأول من الحملة الحالية تحصين أكثر من 800 ألف رأس ماشية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة الحالية تعتمد على لقاحات محدثة تتناسب مع الأنماط المستجدة من الفيروس، لضمان أعلى درجات الحماية، لافتة إلى أن فرق التحصين تعمل بأسلوب "من بيت إلى بيت" لتغطية جميع المربين.

