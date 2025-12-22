أخبار الرياضة اليوم: أحمد الغندور يعلن اعتزال التحكيم لهذه الأسباب.. نابولي يتوج بكأس السوبر الإيطالي.. جنوب إفريقيا تفوز على أنجولا 2-1.. نجم الأهلي يتعافى من آلام الركبة

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الحكم الدولي أحمد الغندور، البالغ من العمر 40 عامًا، اعتزاله ممارسة التحكيم رسميًا، بعد استبعاده من القائمة الدولية، بعد سنوات طويلة من العطاء في هذا المجال، استمرت 22 عامًا، منها 9 سنوات على المستوى الدولي.

توج فريق نابولي ببطولة كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز نظيره بولونيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك، مساء اليوم الاثنين في النهائي.

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزه الأول أمام أنجولا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مراكش، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية للحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2025 (مجموعة مصر).

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، آخر تطورات أزمة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، والمستمرة منذ انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والتي شهدت استبعاد الحارس من المشاركة في المباراة.

انتطم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر.

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للرجال لموسم 2025–2026.

خطف فريق بيراميدز فوزا صعبا من مسار بثنائية نظيفة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

اكتسح فريق الأهلي السعودي مضيفه الشرطة العراقي 5-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة .

تسبب الهدف الذي سجله منتخب زيمبابوي في مرمى الفراعنة، في صدمة الجماهير المتواجدة في مركز شباب الجزيرة، لمتابعة المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغر

ب.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبوالرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون، المقررة إقامتها، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

