تفاصيل زيارة وفد الأهلي لنادي لايبزيج الألماني

عقد وفد الأهلي في ألمانيا، والذي ترأسه المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وضم نيرة علي المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم، عدة اجتماعات مع مسئولي نادي لايبزيج الألماني، برئاسة يوهان بلينجة المدير التجاري، وذلك من أجل بحث فرص التعاون المشترك بين الناديين.

تفاصيل زيارة وفد الأهلي لنادي لايبزيج

شهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول فلسفة العمل داخل كل نادٍ، وآليات تطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض التجربة الألمانية في بناء منظومات إعداد اللاعبين وربطها بالفريق الأول بصورة احترافية، كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الإدارة الرياضية، والتخطيط طويل المدى، وتطوير الهياكل التنظيمية.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى استعراض الاستراتيجيات التجارية والإعلامية، وبحث فرص التعاون في مجالات التسويق، وتنمية الموارد، وبناء العلامة التجارية، بما يواكب المتغيرات الحديثة في صناعة كرة القدم ويعزز من الحضور المؤسسي للناديين على المستويين المحلي والدولي.

وأكد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر خلال المرحلة المقبلة، للاتفاق على مجالات التعاون ووضع أطر واضحة للشراكة المستقبلية، بما يخدم أهداف التطوير الشامل ويدعم مسيرة النجاح لكلا الناديين.

