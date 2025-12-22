أمين عمر وأبوالرجال يديران مباراة الكاميرون والجابون في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبوالرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون، المقررة إقامتها، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة، بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

طاقم حكام مباراة الكاميرون والجابون

يضم الطاقم كلًا من: أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال، مساعدًا أول، الجزائرى عادل البنا، مساعدًا ثانيًا، الكونغولى جان جاك نادالا، حكمًا رابعًا، الجزائرى مصطفى غربال، حكم فيديو، والتونسى هيثم قيراط، حكم فيديو مساعدًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام بطولة أمم إفريقيا بنظام المجموعة، حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

محمود أبو الرجال، فيتو

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.