الأهلي السعودي يكتسح الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا للنخبة، اكتسح فريق الأهلي السعودي مضيفه الشرطة العراقي 5-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي

أحرز خماسية ألأهلي روجر إيبانيز في الدقيقة 30 وإيفان توني في الدقيقة 56 وويندرسون جالينو في الدقيقة 72 وصالح أبو الشامات في الدقيقة 81 وزياد الجهني في الدقيقة 86

الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي

ورفع الأهلي السعودي رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الرابع أما الشرطة فلديه نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وعوض حامل اللقب خسارتة أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الماضية، بفوز مقنع، بعدما ظهر الأهلي بمستوى جيد، رغم افتقاده بعض العناصر الأساسية.

الغرافة يفوز علي الوحدة بهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة

فيما فاز فريق الغرافة القطري على نظيره فريق الوحدة الإماراتي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل هدف الفوز لفريق الغرافة اللاعب سانو في الدقيقة 87.

تشكيل الوحدة ضد الغرافة

حراسة المرمى: محمد الشامسي

خط الدفاع:جوجا، ساشا إيفكوفيتش، لوكاس بيمنتا، سالمين.

خط الوسط: ديارا، كايو كانيدو، دا سيلفا، كروسبزكي.

خط الهجوم: دوسان تاديتش، كايو.

تشكيل الغرافة ضد الوحدة

حراسة المرمى: خليفة بابكر ندياي.

خط الدفاع:فضل الله، تراوري، سانو، أيوب محمد.

خط الوسط: جونارسون، ألفارو دجالو، كومان، دياز.

خط الهجوم: حمد، ياسين براهيمي.

ترتيب الغرافة والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

وبتلك النتيجة يحتل فريق الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بينما يحتل فريق الغرافة المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

